Mortandad de peces vuelve al río Lebrija: habitantes piden solución para las aguas residuales

Una nueva mortandad de peces fue reportada por pescadores y habitantes de comunidades cercanas al río Lebrija, en Santander, luego de las recientes lluvias. Se trata del segundo episodio de este tipo registrado en lo que va del año, una situación que llevó a las comunidades a pedir a las autoridades un muestreo del agua para determinar qué sustancias están llegando a la cuenca y establecer su posible origen.

Aunque la causa de la muerte de los peces deberá establecerse mediante análisis de calidad del agua, el nuevo reporte vuelve a poner la atención sobre una problemática que afecta a la cuenca del río Lebrija: el tratamiento de las aguas residuales que son descargadas aguas arriba.

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De acuerdo con la Agenda Estratégica del Agua, en esta zona están priorizados 25 proyectos para el tratamiento de aguas residuales, con una inversión cercana a $1,9 billones.

Uno de los proyectos más importantes es la planta de tratamiento de aguas residuales de Río de Oro, que está proyectada para tratar cerca del 99 % de las aguas residuales de Bucaramanga y cubrir el 100 % de las de Girón, con impacto sobre más de un millón de personas.



Hernán Clavijo, director de la Agenda Estratégica del Agua de Pro Santander, explicó que uno de los principales problemas identificados es precisamente la falta de tratamiento de las aguas residuales que terminan llegando a la cuenca.

“El principal problema es que no se tratan las aguas residuales aguas arriba de la comunidad que se encuentra en la cuenca del río Lebrija”, señaló.

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El diagnóstico de la Agenda Estratégica del Agua señala que cerca del 85 % del agua utilizada en Santander termina convertida en agua residual y que seis de cada diez municipios del departamento no cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales operando de manera efectiva, a esto se suma que, según cifras de la Gobernación de Santander, el departamento tiene un déficit cercano a 38 plantas, entre las que deben construirse y aquellas que necesitan ser repotenciadas.

En el Área Metropolitana de Bucaramanga, una parte importante de las aguas residuales continúa llegando al río de Oro, uno de los afluentes que alimentan la cuenca del río Lebrija.

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De acuerdo con Clavijo, también existen impactos asociados a actividades de minería ilegal en zonas de la cuenca, donde se utilizan sustancias como mercurio y cianuro; ´precisamente, en la provincia de Soto Norte, la Agenda Estratégica del Agua identificó la necesidad de formular un plan de manejo integral de aguas residuales domésticas, agroindustriales y mineras.

El nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en los proyectos de saneamiento que ya están identificados para Santander.

La apuesta contempla 25 proyectos de tratamiento de aguas residuales por cerca de $1,9 billones, entre ellos la planta de Río de Oro, considerada una de las obras de mayor impacto para reducir la carga contaminante que llega a los afluentes de la cuenca del Lebrija.

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Para la Agenda Estratégica del Agua, el reto está en que las decisiones sobre el manejo del recurso hídrico se tomen antes de que ocurran nuevas emergencias y no únicamente cuando aparecen episodios como la muerte de peces.