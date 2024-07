“No estoy desaparecido”: alcalde de Girón le responde a director de la UNGRD

En un video que público en sus redes sociales, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, le responde al director Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien 48 horas antes había denunciado que el mandatario de los girones había desaparecido, y se había rehusado a deshacer el convenio para el giro de $180.000 millones.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos, no estoy desaparecido, he ido muchas veces a Bogotá he ido a tocar las puertas porque me interesa solucionar las necesidades de los gironeses”

Explicó por qué se negó a deshacer el convenio y por el cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tuvo que acudir a una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la suspensión provisional del giro de los recursos.

“Si hay una calamidad decretada hay unos recursos asignados, si llegase a pasar una situación contraria a que yo liquidara por mi voluntad ese FIC y llega a pasar una necesidad, una calamidad difícil en un momento difícil en nuestro municipio los primeros que van a salir implicados es el alcalde por no haber solicitado o recibido esos recursos “, dijo el alcalde Ramírez.

Añadió “al director siempre le he manifestado y sigo esperando la cita para poder trabajar, sigo atento para lo que requieran desde la unidad, no me desaparecido, yo he ido varias veces a buscar las reuniones en la unidad y hemos estado atentos”, puntualizó.