Ola de calor pone en alerta a autoridades de Bucaramanga y Barrancabermeja

Las altas temperaturas registradas en Santander encendieron las alertas de las autoridades de Bucaramanga y Barrancabermeja, que reforzaron los llamados a la prevención y al autocuidado ante los efectos asociados al fenómeno climático de El Niño.

En Bucaramanga, la Alcaldía informó que el incremento del calor podría estar relacionado con las condiciones generadas por este fenómeno, que suele provocar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en varias regiones del país.

Ante este panorama, la Unidad Ciudadana Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD) fortaleció las estrategias de monitoreo, prevención y sensibilización ciudadana para reducir posibles afectaciones.

Las autoridades bumanguesas advirtieron que estas condiciones pueden impactar los recursos hídricos, favorecer la ocurrencia de incendios forestales y aumentar los riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y mascotas.



Por ello, recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y hacer un uso responsable del agua.

La situación también genera preocupación en Barrancabermeja, donde la Dirección de Gestión del Riesgo mantiene vigilancia permanente sobre la ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua potable del distrito.

Según explicó el director de Gestión del Riesgo, Didier González, el municipio atraviesa una transición entre la temporada de lluvias y la época seca, situación que ha generado un aumento gradual de las temperaturas. Además, alertó sobre el riesgo de incendios forestales debido a la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas.

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Las autoridades barranqueñas hicieron un llamado a evitar fogatas, quemas de basura, paseos de olla y otras actividades que puedan desencadenar incendios, así como a extremar las medidas de ahorro de agua.

Tanto en Bucaramanga como en Barrancabermeja, las administraciones locales aseguraron que continúan trabajando de manera articulada con organismos de socorro y entidades departamentales y nacionales para monitorear las condiciones climáticas y responder oportunamente ante cualquier emergencia derivada de la temporada seca.