Programe sus recorridos por marcha de activistas y sindicalistas en Bucaramanga

La movilidad en varios sectores de Bucaramanga se verá afectada durante la tarde de este viernes debido a una marcha convocada por organizaciones ambientalistas y sindicales que recorrerá la carrera 27 desde la Puerta del Sol hasta la Universidad Industrial de Santander.

La movilización fue promovida por el Comité por la Defensa de Santurbán, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de Educadores de Santander (SES), cuyos voceros han señalado que la jornada busca rechazar posibles proyectos mineros en ecosistemas de páramo y expresar su oposición a la exploración y explotación mediante fracking en Colombia.

Aunque los organizadores han presentado la convocatoria como una jornada de defensa ambiental, en diferentes piezas de difusión y mensajes compartidos en redes sociales también se han observado expresiones de respaldo político al senador Iván Cepeda, quien aspira a la Presidencia de la República. Diversos sectores han señalado que la movilización estaría siendo aprovechada para promover su candidatura en medio de la campaña electoral.

Por su parte, los convocantes han insistido en que la principal motivación de la marcha es la defensa de los recursos hídricos.



Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y estar atentos a los reportes oficiales sobre cierres y desvíos temporales mientras avanza la manifestación.