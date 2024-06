Rodolfo Hernández pagará más de 5 años de casa por cárcel por el caso Vitalogic

En audiencia que se llevó a cabo este jueves, 13 de junio, un juez del circuito penal de Bucaramanga leyó el fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernándezpor el delito de interés indebido en celebración de contrato a título de autor, dentro del caso de corrupción conocido como Vitalogic.

Según la lectura del fallo, el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, quien alcanzó a llegar a segunda vuelta, deberá pagar más de 5 años de casa por cárcel.

Condena contra Rodolfo Hernández por caso Vitalogic. Foto: captura de pantalla sentencia.

Rodolfo Hernández fue condenado por haberse interesado y presionar en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

El objetivo de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.

En la audiencia que se realizó el pasado 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos donde hicieron llegar la propuesta de Jorge Alarcón. Esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.

En dicha audiencia el exalcalde confesó que tiene cáncer terminal y rompió en llanto.

“Atendieron mi llamado de que me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández.

En varias ocasiones, Hernández Suárez ha informado que apelará la decisión que tome el juez.

“Se va a apelar el fallo al Tribunal Superior de Santander y en dado caso se podría llegar hasta la Corte Suprema, la audiencia de mañana se va a escuchar el fallo y la condena que dicta el juez y los hechos en los que se basó para emitir la condena en contra de Rodolfo Hernández”, señaló el abogado Camilo Larios.