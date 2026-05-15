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Santander no reporta presiones de grupos armados para elección presidencial

Gobernador de Santander descarta amenazas de grupos armados en proceso electoral.

Urnas elecciones Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

El gobernador de Juvenal Díaz Mateus aseguró que en Santander existen garantías para el desarrollo de las elecciones y afirmó que, hasta el momento, no se han confirmado denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales para favorecer a algún candidato en la región.

El mandatario departamental indicó que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación de orden público en los diferentes municipios del departamento, especialmente en zonas donde históricamente ha existido presencia de actores armados ilegales. Sin embargo, señaló que no se han recibido reportes oficiales sobre intimidaciones contra la ciudadanía para influir en el proceso democrático.

Díaz Mateus reiteró que están garantizadas las condiciones de seguridad para la jornada electoral, así como el traslado y custodia del material electoral en todo el territorio santandereano. Además, destacó el trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades electorales para prevenir cualquier alteración del orden público.

El gobernador también hizo un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier caso de extorsión, amenazas o presencia de grupos armados ilegales. Para ello, recordó que están habilitadas las líneas 123 de emergencia, 147 del Gaula Militar y 165 del Gaula de la Policía Nacional.

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Finalmente, insistió en la importancia de que los ciudadanos participen de manera libre y segura en las elecciones, y reiteró que las autoridades continuarán desplegando operativos en todo el departamento para garantizar la tranquilidad durante el proceso electoral.

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