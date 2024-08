"Santander no se doblega ante las amenazas de disidencias y ELN": gobernador

Temor en Magdalena Medio por presunta presencia de disidencias que quieren reclamar la navegabilidad del río Magdalena y expandirse en el territorio, municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de torres los más afectados por su cercanía con el Sur de Bolívar

En la zona, según los últimos panfletos, no solo hay disidencias de las Farc, sino también del ELN, Clan del Golf y bandas criminales. "Les vamos hacer frente”, afirmó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Por eso, desde el 9 de agosto se puso en marcha un 'Plan pistola' en la región por disidencias de las Farc y, ahora, las del ELN también catalogaron como objetivo militar a organizaciones de derechos humanos, como Corporación CREDHOS, la Organización Femenina Popular, líderes sociales y todos los colaboradores de grupos armados.

"Estos bandidos pretenden que nos dicen vamos a hacer Plan Pistola, pero no se asusten pónganse alegres, porque vamos a matar gente, el gobernador es el mentiroso, bandidos. No lo vamos a permitir estamos actuando no nos vamos a amedrentar", agregó.

“Denunciamos el cese de hostilidades y enviaremos nuevamente comunicación al Gobierno Nacional para que les exijan en la mesa de diálogo ser coherentes con sus actuaciones, quieren apoderarse de Santander y no se lo vamos a permitir”, puntualizó.