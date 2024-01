Se conocen detalles del feminicidio ocurrido en un corregimiento de Landázuri, Santander

Iván Andrés Ortiz Rocha, de 20 años y presunto feminicida de Arianed Hernández Linares, de 54 años, capturado tras los hechos del pasado jueves 18 de enero en La India, corregimiento de Landázuri, Santander, proporcionó detalles de los momentos previos al crimen.

A través de un video conocido recientemente, Ortiz Rocha responde preguntas de la policía que lo recibió en custodia luego de que la comunidad lo capturara cerca del lugar de los hechos, donde también participaron dos menores de edad.

En la grabación, se escucha decir: “El niñito me dijo, a esa vieja le dicen ‘La Española’, nosotros ya varias veces la hemos atracado… Ella andaba conmigo y ellos me dijeron que cuando estaba viviendo conmigo, que ella era de no sé qué narco, que no sé qué más, y yo aquí no conozco a nadie, ni yo me voy a meter en problemas con esa señora. Bueno, y los peladitos la siguieron, cogieron la moto y la siguieron, fue para allá donde ella vivía”.

Corregimiento de Landázuri, Santander. Foto suministrada.

El presunto feminicida confirmó que los tres llegaron hasta la casa de la víctima, y allí ocurrió todo. “Llegamos y ella iba a abrir la puerta y la agarramos entre los tres. La muchacha sacó el cuchillo y nos iba a apuñalar y en el forcejeo fue cuando yo le alcancé a cortar la vena”, contó Ortiz Rocha.

El individuo, natural de Bosconia, Cesar, mencionó que el niño pequeño, aparentemente de 12 años, estaba con él e incluso “me ayudó a echarla pa’ dentro”.

Aunque los dos menores a los que hace referencia el sujeto ya están plenamente identificados, la comunidad denunció que siguen libres en el corregimiento.

En lo que va del año, se han presentado cuatro feminicidios en Santander, y los presuntos responsables han sido capturados por las autoridades.