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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Se entregaron hermanos señalados de asesinar a patrullero en San Andrés, Santander

Se entregaron hermanos señalados de asesinar a patrullero en San Andrés, Santander

Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón se presentaron ante las autoridades tras el crimen del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido cuando estaba de permiso y junto a su hijo de 4 años.

Patrullero Hervin Oswaldo Ordúz - asesinado en San Andrés.jpg
Blu Radio. Patrullero Hervin Oswaldo Ordúz, asesinado en San Andrés //Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 27 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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