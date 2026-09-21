SIC multa por $4.614 millones a distribuidora de Cúcuta por sobreprecios en medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó una multa de 4.614 millones de pesos contra la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta S.A.S., por vender medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por la regulación. La sanción, por un valor exacto de 4.614.400.192 pesos, quedó en firme después de que la entidad resolviera el recurso de apelación presentado por la empresa, a través de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

De acuerdo con la investigación, la distribuidora, que operaba como mayorista, comercializó 47 medicamentos con precios superiores a los autorizados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, establecidos en los artículos 3 y 4 de la Circular 13 de 2022.

Medicamentos en Colombia. Foto: Federación Médica Colombiana.

Los productos involucrados se utilizan para tratar enfermedades como epilepsia, diabetes, afecciones cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis, infecciones urinarias y trastornos de salud mental. También se identificaron medicamentos empleados para controlar sangrados durante cirugías y disolver coágulos sanguíneos.

Entre los casos con mayores diferencias frente al precio regulado está el Depo-Medrol, utilizado para tratar la artritis, con un sobreprecio del 7.001 %. Le siguen el Verapamilo, para afecciones cardiovasculares, con un 1.912 %; el Tisseel, empleado para controlar sangrados durante cirugías, con un 711 %; y el Actilyse, utilizado para disolver coágulos, con un 586 %. La lista también incluye el Briviact, para el tratamiento de la epilepsia, con un sobreprecio del 408 %, y el Monuril, para infecciones urinarias, con un 394 %.



La SIC reiteró que el cumplimiento de los precios máximos de los medicamentos es una medida fundamental para proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La entidad señaló que estas reglas buscan evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación terminen afectando los recursos destinados a la atención de los pacientes.