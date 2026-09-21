Cárcel para hombre señalado de atacar a su expareja tras negarse a retomar la relación en Santander

Una mujer en Valle de San José, Santander, habría sido víctima de un nuevo ataque por parte de su expareja después de negarse a retomar la relación sentimental. El hombre fue capturado y enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el episodio ocurrió el 16 de julio de 2025, cuando el hombre llegó hasta la vivienda de la mujer y le pidió que regresaran. Ante la negativa de su expareja, presuntamente la amenazó con matarla y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante.

La mujer logró escapar y refugiarse en la casa de una vecina. La situación generó la reacción de varios habitantes del sector, quienes intervinieron y obligaron al hombre a retirarse del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una lesión que le provocó una deformidad física permanente y recibió una incapacidad médica de 20 días, según estableció la investigación.



Para la Fiscalía, este ataque tendría como antecedente otro episodio ocurrido el 8 de junio de 2024, cuando el hombre habría llegado en estado de embriaguez a la vivienda que compartía con su entonces pareja.

Según la denuncia, en esa oportunidad habría insultado a uno de sus hijos. La mujer intervino para defender al menor y, presuntamente, el hombre realizó un disparo al aire para intimidarlos.

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Ese episodio habría provocado afectaciones emocionales en la mujer y su hijo y terminó con la relación sentimental.

Más de un año después, el hombre habría regresado a buscar a su expareja para intentar reanudar la relación. La negativa de la mujer, según la hipótesis de la Fiscalía, habría desencadenado el ataque por el que ahora enfrenta un proceso penal.

El procesado fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial y presentado ante un juez de control de garantías.

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La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada.

El juez ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial. El hombre no ha sido condenado y se mantiene como presunto responsable de los hechos investigados.