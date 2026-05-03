Suspenden clases este lunes en Galán, Santander, por lluvias que afectan vías rurales

Las intensas lluvias continúan generando graves emergencias en el municipio de Galán, donde las autoridades confirmaron la suspensión de clases durante esta semana ante la imposibilidad de movilizarse por las vías rurales.

La medida afecta, entre otras, a la Institución Educativa San Isidro de Galán, cuyos accesos permanecen bloqueados por avalanchas y crecientes súbitas.

La situación más crítica se registra en la quebrada La Negra, la quebrada El Aserradero y sectores que comunican con la vereda Siberia, donde el paso está totalmente restringido.

Las vías presentan grietas profundas, pérdida de banca y destrucción de estructuras como bateas, lo que impide el tránsito incluso de motocicletas.



La alcaldesa, Sofía Medina, alertó sobre el riesgo para la población: “Tenemos adultos mayores y mujeres embarazadas sin posibilidad de salir. Son varias las veredas afectadas y nos preocupa que pueda ocurrir una tragedia; esta semana no hay condiciones para clases. Tampoco queremos que los docentes arriesguen sus vidas; son más de 35 niños los que se verían expuestos”.

Imagen de gestión del riesgo. Lluvias generan emergencias en Santander.

La mandataria explicó que, ante el aislamiento, la comunicación con algunas comunidades se ha realizado únicamente a través de mensajes de WhatsApp, debido a que no ha sido posible llegar físicamente a varias zonas.

Además, señaló que la emergencia ha impactado sectores como San Isidro, Olla Negra y la parte baja de Chiviriti, donde incluso algunas viviendas fueron destruidas por la fuerza de las avalanchas.

Publicidad

“Escuchábamos con mucha fuerza la quebrada durante la creciente. Le pedimos a Gestión del Riesgo de Santander que nos apoye con urgencia, porque esta situación ya está afectando a múltiples veredas”, agregó la alcaldesa.

Las autoridades reportan más de 68 familias afectadas solo en esta vereda y un total de 180 personas, por lo que reiteran el llamado a la comunidad a evitar cruzar quebradas o transitar por zonas inestables, mientras se gestiona el apoyo con maquinaria y asistencia para atender la emergencia.