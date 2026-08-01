VIDEO | Así quedó el lugar donde explotó el camión bomba en Cauca: dejó varias zonas afectadas

Tras el atentado registrado durante la madrugada de este sábado, que causó terror en Cúcuta luego de que un camión bomba explotara cerca del comando de Policía de Norte de Santander, al menos 10 personas resultaron heridas y se registraron graves daños en la infraestructura policial.

Frente a lo ocurrido, varias hipótesis apuntan a que los responsables del atentado serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las autoridades todavía no han emitido un pronunciamiento oficial que vincule a esa guerrilla con el ataque.

Según la información preliminar, de los 10 lesionados, dos serían civiles que resultaron afectados por la explosión.

Entre los heridos se encuentra el auxiliar Richard Javier Rúa Balaguera, quien sufrió lesiones de gravedad y fue sometido a una intervención quirúrgica. También resultaron heridos el auxiliar Diver José Vergara Guerra, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, y el patrullero Billy Walner Molina Peláez, quien presentó heridas por esquirlas.



Los demás uniformados afectados son los patrulleros Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda, quienes sufrieron heridas ocasionadas por la explosión.

¿Cómo quedó el lugar de la explosión en Cúcuta?

En videos publicados por Blu Radio se observa al director de la Policía y a otras autoridades recorriendo el lugar de los hechos, en inmediaciones del comando de Policía de Norte de Santander, para evaluar la magnitud de los daños.

Publicidad

Las imágenes muestran el camión bomba reducido a cenizas, completamente destruido e incinerado por la explosión. También evidencian las afectaciones en inmuebles cercanos al lugar del impacto, entre ellos la sede del banco BBVA, que terminó incendiada y con daños en su fachada.

Asimismo, la detonación provocó un incendio que afectó parte del comando de Policía. Mientras tanto, los organismos de emergencia trabajaban para controlar las llamas que aún permanecían en el vehículo tras la explosión.

El director de la Policía y otras autoridades llegan a esta hora al lugar del ataque, en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander, para evaluar la situación. #VocesySonidos pic.twitter.com/zU4j5o8S6l — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 1, 2026

Publicidad

Gobierno ofrece recompensa de $200 millones

Tras el atentado, el Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con carro bomba.

Según la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, el Gobierno rechazó el atentado y aseguró que fueron desplegadas todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de investigación. Además, afirmó que quienes buscan sembrar terror "no quedarán impunes" y confirmó que la recompensa será entregada a quien suministre información verificada y bajo absoluta reserva.

