Voraz incendio consumió locales comerciales en Barrancabermeja y dejó millonarias pérdidas

Momentos de angustia y desesperación vivieron comerciantes y residentes del barrio La Floresta, en Barrancabermeja, luego de que un voraz incendio arrasara varios locales comerciales durante la madrugada de este viernes.

La emergencia se registró hacia las 4:00 de la mañana en la carrera 31 con calle 73, justo en la esquina de la cancha de fútbol del sector, donde unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos cercanos.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas consumieron por completo una panadería y un emprendimiento de micheladas. Además, otros negocios como una heladería y una venta de granizados también resultaron afectados por la conflagración.

En la mañana, las escenas eran desoladoras. Propietarios y trabajadores regresaron al lugar para remover escombros y tratar de recuperar parte de los elementos que no fueron destruidos por el fuego. Electrodomésticos, mobiliario y mercancía quedaron reducidos a cenizas, dejando cuantiosas pérdidas económicas para las familias que dependían de estos negocios.



Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del incendio. Sin embargo, habitantes del sector aseguraron que durante la madrugada se presentaron varios bajones de energía en esta zona de la ciudad, situación que ahora hace parte de las hipótesis que serán analizadas dentro de la investigación.

En medio de la intensa ola de calor que enfrenta Barrancabermeja y de los múltiples cortes y bajones de energía reportados durante mayo en diferentes sectores de la ciudad, habitantes del barrio La Floresta aseguraron que horas antes del incendio se presentaron fallas eléctricas en la zona.

Aunque las autoridades aún no han establecido si existe relación entre estas fluctuaciones y la emergencia, la situación hace parte de las hipótesis que serán analizadas dentro de la investigación sobre las causas de la conflagración.

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Las autoridades continúan adelantando las labores de inspección para determinar el origen exacto de la conflagración y cuantificar los daños ocasionados por el incendio que generó alarma entre comerciantes y residentes de La Floresta.