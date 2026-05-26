Ya son 7.000 motos inmovilizadas en Bucaramanga durante 2026: estas son las infracciones

La Alcaldía de Bucaramanga informó que en lo corrido de 2026 se han inmovilizado 7.034 motocicletas como parte de los operativos de seguridad, movilidad y control que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones son lideradas por la administración del alcalde Cristian Portilla, en articulación con la Dirección de Tránsito, la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y la Secretaría del Interior, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, reducir la accidentalidad y combatir conductas ilegales relacionadas con el uso irregular de motocicletas.

Según el mandatario local, los operativos buscan proteger la vida de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

“No vamos a permitir que la irresponsabilidad y la ilegalidad sigan poniendo en riesgo a quienes transitan por Bucaramanga. Los operativos continuarán en toda la ciudad y serán cada vez más contundentes”, aseguró Portilla.



Las autoridades señalaron que entre las principales infracciones detectadas se encuentran transitar en sitios y horarios restringidos, circular por carriles exclusivos, estacionar en zonas prohibidas, no portar el SOAT o la revisión técnico-mecánica vigente, conducir sin licencia, manejar en estado de embriaguez y movilizarse sin casco de seguridad.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, indicó además que durante este año se han impuesto cerca de 10.000 comparendos relacionados con infracciones que afectan la movilidad y la seguridad vial.

“El trabajo de nuestros agentes de tránsito es permanente y demuestra el compromiso institucional por proteger la vida de los ciudadanos. Muchas de las motocicletas inmovilizadas no cuentan con SOAT, revisión técnico-mecánica o incluso circulan sin placa”, afirmó el funcionario.

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Las autoridades también manifestaron preocupación por el aumento de motociclistas que transitan en contravía, invaden separadores y utilizan corredores restringidos como la carrera 15 y carriles exclusivos, situaciones que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones.