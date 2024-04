Análisis de las marchas de este domingo, Sala de Prensa 21 de abril de 2024

Este domingo en Sala de Prensa, Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol habló sobre las marchas del día de hoy.

"En las últimas dos o tres semanas el presidente se encargó de que la gente saliera a las calles, por ejemplo que no hubiera dicho que es día civico, y muchas otras decisiones que el Gobierno ha tomado que le echaron más fuego a la hoguera", afirmó.

Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio habló sobre las marchas.

"No sé si es que los mandatarios, al asumir el poder, se aíslan y, se enfocan en sus propias agendas sin prestar atención a lo que sucede afuera", afirmó.

Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes habló sobre las marchas que se están presentando.

"Es que a veces las cosas le salen bien a veces no le salen bien y tienen que que mirar qué es lo que está ocurriendo, no a todos los presidentes sus ideas más importantes se le traducen en políticas públicas y gestión. El punto es cuando hay, cuando hay que revisarlos y cuando hay que aceptar que por ahí no fue", afirmó.

Juan Carlos Flórez, historiador y analista habló sobre las manifestaciones de este domingo y las consecuencias de estas manifestaciones en el panorama nacional.

"Yo creo que esa es una forma de estigmatizar a quien está marchando, igual de grave que las estigmatizaciones que se han hecho en el pasado de que las marchas son solamente de la izquierda"

Escuche el programa completo en el siguiente enlace: