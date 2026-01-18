Crisis y el colapso del sistema de salud en Colombia: Sala de Prensa Blu, programa del 18 de enero

Sala de Prensa del domingo 18 de enero de 2026 abordó la crisis del sistema de salud en Colombia, el impacto de las decisiones económicas del Gobierno y un repaso por la actualidad del cine y las series, con análisis y denuncias que marcaron la agenda nacional.

Denis Silva: El vocero de la Asociación de Pacientes denunció muertes y escasez de medicamentos por una crisis estructural del sistema de salud, asegurando que los recursos de la Nueva EPS no están llegando a hospitales ni farmacéuticas y que millones de usuarios están siendo afectados.

y escasez de medicamentos por una crisis estructural del sistema de salud, asegurando que los recursos de la Nueva EPS no están llegando a hospitales ni farmacéuticas y que millones de usuarios están siendo afectados. Augusto Galán: El exministro de Salud alertó sobre un déficit patrimonial crítico y una siniestralidad que supera los ingresos del sistema, señalando que las intervenciones a las EPS carecen de controles técnicos y están cobrando vidas humanas.

y una siniestralidad que supera los ingresos del sistema, señalando que las intervenciones a las EPS carecen de controles técnicos y están cobrando vidas humanas. Juan Pablo Herrera: El decano de Economía cuestionó la legalidad de la emergencia económica y advirtió sobre su impacto fiscal, el aumento de la inflación por el alza del salario mínimo y el uso de endeudamiento costoso para cubrir problemas estructurales.

y advirtió sobre su impacto fiscal, el aumento de la inflación por el alza del salario mínimo y el uso de endeudamiento costoso para cubrir problemas estructurales. Luis Carlos Rueda: El especialista en cine comentó estrenos y series grabadas en Colombia, resaltó la proyección internacional del talento local y destacó el potencial del país como escenario clave para la industria audiovisual.

Un episodio para entender cómo salud, economía y cultura se cruzan en un momento decisivo para el país.

Escuche el programa completo aquí: