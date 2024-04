Intervención de EPS sigue dividiendo el país: Sala de Prensa Blu, programa completo abril 7 de 2024

Este domingo 7 de abril de 2024, en Sala De Prensa Blu, Ricardo Lozano, exministro de ambiente habló sobre la crisis del agua en Bogotá.

"Es muy importante que entendamos también que nosotros teníamos una memoria muy corta. Es decir, en Colombia recordemos que incluso tuvimos un apagón muy fuerte, donde todos sufrimos en el año 91, 92 y desde ahí, inclusive antes, empezó a crearse el sistema nacional para que estas situaciones no se repitan. Entonces, tenemos más de 30 años en este proceso y es increíble que siempre reclamamos lo mismo todos los años. Y eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando porque tenemos un sistema bastante robusto", afirmó.

Por su parte, Ramón Abel Castaño, médico, recalcó la situación de las EPS y la reforma a la salud.

"El sistema de salud tiene unos problemas estructurales que definitivamente necesitan una reforma. Básicamente, para que sea un sistema sostenible y tenga intervenciones mucho más efectivas en lo que es la prevención y promoción. Si digamos que es en esos dos temas donde el sistema necesita un cambio muy importante actualmente. Pero ya la otra opción, como acabar totalmente con este sistema y crear uno completamente nuevo, pues tampoco nos parece que sea una opción", dijo.

Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio habló sobre la reforma a la salud.

"Al presidente Petro, desde que se le cayó su reforma y más o menos desde cuando comenzó, cuando él rompió la coalición en un famoso discurso que dio, y sobre todo después de la derrota de la salud, que es un proyecto insigne del Presidente, me parece que ha quedado como grogui. Yo creo que el presidente no ha sabido responder como un mandatario", afirmó.

Ariel Ávila, senador de la República habló sobre las disidencias del Valle del Cauca y el nuevo frente.

"La creación de este famoso grupo de Isaías Pardo es una confesión de hecho del Estado Mayor Central, que no tiene mando y control sobre sus estructuras. Este grupo no es parecido a las Farc, el intento de organizar bloques es el intento de volver a amarrar los mandos para que obedezcan", dijo.

Viviane Morales, ex fiscal general, abogada y política habló en los micrófonos de Blu sobre los golpes de Estado y el presidente petro

“No está respetando la constitución del 91, no comparto la visión de petro, creo que lo que se dice es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, el golpe de estado es acabar con la constitución”, afirmó.

Teresita aya, analista política de Noticias Caracol se conectó en los micrófonos de Blu para hablar sobre la situación de Gaza.

"Entre todo lo que hablaron Netanyahu y Biden, nunca hablaron del fin de la guerra. Ellos hablaron de más ayuda humanitaria y de que debían tener cuidado con los civiles"

