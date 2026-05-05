A partir de hoy, Clínica Medical suspende sus servicios en cuatro sedes

Se sigue profundizando la crisis del sistema de salud en el país. En las últimas horas, mediante un comunicado, la Clínica Medical anunció la suspensión de la prestación de sus servicios en cuatro sedes en la ciudad de Bogotá por cuenta de “las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores”.

Las sedes en donde se detienen a partir de hoy los servicios y la atención a los pacientes son:



Sede Santa Juliana.

Sede Norte.

Sede Américas.

Sede Toberín.

Clinica Medical - Toberín // Foto. https://clinicamedical.com.co/

La única sede que quedará funcionando será la sede de Kennedy pero en ella se realizará el cierre de servicios de las unidades de cuidados intensivos e intermedios para adultos, hemodinamia y diálisis.

En el mensaje, la Clínica no especifica qué pasará con los trabajadores y talento humano que hacían parte de las sedes ya suspendidas, sólo afirma que se “está realizando el análisis correspondiente y se comunicará de manera individual las decisiones que resulten aplicables, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales”.