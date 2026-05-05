En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mina Sutatausa
Lili Pink
Precio de ACPM y gasolina
Liga contra el Cáncer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / A partir de hoy, Clínica Medical suspende sus servicios en cuatro sedes

A partir de hoy, Clínica Medical suspende sus servicios en cuatro sedes

La única sede que quedará funcionando será la sede de Kennedy, pero en ella se realizará cierre de servicios de las unidades de cuidados intensivos e intermedios para adultos, hemodinamia y diálisis.

Clinica Medical
Clinica Medical //
Foto: Facebook Clinica Medical
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Se sigue profundizando la crisis del sistema de salud en el país. En las últimas horas, mediante un comunicado, la Clínica Medical anunció la suspensión de la prestación de sus servicios en cuatro sedes en la ciudad de Bogotá por cuenta de “las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores”.

Las sedes en donde se detienen a partir de hoy los servicios y la atención a los pacientes son:

  • Sede Santa Juliana.
  • Sede Norte.
  • Sede Américas.
  • Sede Toberín.
Clinica Medical - Toberín
Clinica Medical - Toberín //
Foto. https://clinicamedical.com.co/

La única sede que quedará funcionando será la sede de Kennedy pero en ella se realizará el cierre de servicios de las unidades de cuidados intensivos e intermedios para adultos, hemodinamia y diálisis.

En el mensaje, la Clínica no especifica qué pasará con los trabajadores y talento humano que hacían parte de las sedes ya suspendidas, sólo afirma que se “está realizando el análisis correspondiente y se comunicará de manera individual las decisiones que resulten aplicables, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sistema de salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad