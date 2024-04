Abecé de la solicitud de liquidación de Compensar EPS a SuperSalud

El viernes, 5 de abril, la Compensar EPS solicitó, de forma voluntaria, su liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud por una compleja situación financiera que afecta su viabilidad; medida que el propio Gobierno aplicó con Sanitas y la Nueva EPS.

Por eso, en Blu Radio, le explicamos el abecé detrás de esta decisión que, en diálogo con Blu Radio, Camila Pulgarín, abogada líder de Centro Jurídico Internacional, explicó a detalle lo que deben saber los usuarios de la Compensar EPS.

¿Qué implica de aquí en adelante la petición de liquidación de Compensar EPS?

“Es importante resaltar que lo primero es que la Superintendencia Nacional de Salud tiene que entrar a analizar si acepta o no la solicitud elevada por la Compensar EPS. Es decir que hay una incertidumbre bastante grande al respecto, por supuesto, a los afiliados a la EPS y qué va a pasar con los afiliados es una situación que ya el Gobierno nacional, en caso tal, que SuperSalud apruebe esta liquidación voluntaria y empiece todo el proceso. El Gobierno deberá actuar y trasladar a las EPS que se encuentran activas sin desconocer, por supuesto, las intervenciones que tienen Sanitas y Compensar que también tienen muchos afiliados. Hablar de las implicaciones de aquí en adelante, pues esto dependerá si la SuperSalud acepta o no la liquidación”, explicó.

¿Qué pasará con los empleos de los trabajadores de la EPS?

“Es importante determinar que, en el eventual caso, de que se aprueba la liquidación voluntaria por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Acá se inicia un proceso de liquidación que ordena SuperSalud donde no se aparta el procedimiento general que se hace comúnmente cuando una entidad entra en liquidación y esto se hace a través de SuperSociedades. Pero, puntualmente, cuando hablamos de los trabajadores que en este momento están vinculados a la EPS Compensar si se ha determinado a través de la Ley 1797 del 2016, que se tiene que hacer una relación de créditos en los procesos de liquidación de estas entidades. Teniendo claro entonces que a la luz del procedimiento que establece SuperSalud, el cubrimiento de esos recursos pendientes y adeudados cuando comience su proceso de liquidación voluntaria, lo primero que se va a hacer es darle prioridad a esa relación y a orden a las deudas laborales, dentro de su retribución de pagos, dentro de su análisis financiero. Se entran a salvaguardar los intereses de los trabajadores y, por supuesto, a resguardar los recursos con el objetivo de sanar esas deudas laborales por parte de todos los trabajadores activos a la EPS”, explicó.

¿Cuánto tiempo podría tardar el retiro de manera total de Compensar EPS?

“En este aspecto, sí es claro que, en este momento, y ante la incertidumbre de la aceptación de esos procesos de liquidación voluntario propuesto por la EPS no se tiene un tiempo determinado para garantizar si en efecto se hable o no de una liquidación voluntaria, y en el eventual caso que se inicie todo ese proceso no podrían asegurar el termino establecido de determinar cuándo quedará liquidada la EPS Compensar. Acá se entra a hacer un análisis respecto a los estados financieros; qué se va a hacer con los afiliados; qué va a pasar con todos los tratamientos y todos los aspectos médicos que la EPS no puede dejar de lado ni desconocer. Es decir que, para el proceso, en caso de ser aprobado se le da prioridad al proceso de atención de salud de los pacientes la EPS ha dejado claro que no se dejara de prestar el servicio y lo ideal es cerrar ordenadamente la EPS. Sin dejar de prestar el servicio hasta que se culmine todo el proceso y se culmine todo el proceso de prestación de servicios pendiente, que hasta ese punto que ni ningún usuario vaya a sufrir alguna afectación”, añadió.

¿La caja de compensación se puede ver afectada con esta decisión?

“A través de varios medios de comunicación y ante, por supuesto, esa incertidumbre de la caja de compensación familiar, Compensar sí se ha pronunciado que, la crisis financiera que azota al país y en consecuencia a las EPS, no se va a ver afectada la caja de compensación Compensar porque se ha establecido que ya los recursos asignados para dar continuidad a un servicio optimo, efectivo y eficiente ya está establecido y organizado, la crisis no está impactado, según Carlos Mauricio Vásquez, director general, pues ha establecido que esto no va a afectar a las cajas de compensación porque una cosa es la prestación de servicios de salud y las escasez de recurso que ya venía estableciéndose de meses atrás que iba a existir una crisis financiera y que el cubrimiento de los servicios de salud acorde a los recursos asignados no iba a ser el necesario, situación, por supuesto, que no está en paralelo con la situación económica de la caja de compensación”, explicó.