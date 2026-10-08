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Blu Radio  / Salud  / Academia Nacional de Medicina pide mantener los impuestos a los alimentos ultraprocesados

Academia Nacional de Medicina pide mantener los impuestos a los alimentos ultraprocesados

La entidad cuestionó el proyecto de ley que busca eliminar estos tributos y advirtió que la medida podría afectar las estrategias de salud pública para prevenir enfermedades asociadas al consumo de estos productos.

alimentos ultraprocesados.jpg
Alimentos ultraprocesados.
Foto: imagen de archivo, CEMIT.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La Academia Nacional de Medicina pidió al Congreso mantener los llamados impuestos saludables a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. La posición fue presentada en medio de la discusión del Proyecto de Ley 012 de 2026, que propone derogar los artículos del Estatuto Tributario relacionados con estos impuestos.

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La entidad manifestó su preocupación por la posible eliminación de esta estrategia y aseguró que los impuestos hacen parte de las medidas de salud pública recomendadas para reducir el consumo de productos asociados con enfermedades crónicas. Según el pronunciamiento, existe evidencia que relaciona el consumo de ultraprocesados con enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

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La Academia también señaló que, en Colombia, entre 2013 y 2023 aumentó el número de personas atendidas por diabetes en el régimen contributivo, mientras que las atenciones y prestaciones relacionadas con esta enfermedad crecieron cerca de 150 por ciento. Además, recordó que la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional reportó exceso de peso en más de la mitad de los adultos.

Frente al argumento de que estos impuestos generan un impacto sobre la inflación y la canasta básica, la Academia Nacional de Medicina consideró que esta justificación es débil. Sostuvo que los alimentos ultraprocesados no hacen parte de los alimentos básicos y que la inflación alimentaria está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos.

Por eso, la entidad pidió al Congreso mantener vigente la Ley 2277 de 2022 y los artículos que establecen los impuestos a estos productos. Además, planteó que los recursos recaudados sean destinados en su totalidad a financiar la salud de la población colombiana.

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La Academia también respaldó la continuidad de los sellos que advierten sobre el alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas en los productos y señaló que estas medidas deben complementarse con acciones para facilitar el acceso a alimentos saludables.

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