Alerta del Invima por mascarilla para el cabello que se vende en redes sin autorización sanitaria

El Invima lanzó una alerta por la comercialización del producto cosmético “Glam Hair By Brenda Bio Mascarilla Restauradora”, que estaría siendo ofrecido a través de redes sociales, principalmente en Instagram, sin contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) necesaria para su venta en Colombia.

De acuerdo con la entidad, la detección se produjo a partir de denuncias recibidas y de las acciones de vigilancia sanitaria que adelanta en el país. Al verificar el producto, se estableció que no cuenta con el código de NSO requerido para este tipo de productos, por lo que su comercialización en el territorio nacional es considerada ilegal.

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El Invima explicó que los productos cosméticos que no tienen esta notificación no ofrecen garantías sobre aspectos como su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Además, al no conocerse su cadena de comercialización, tampoco hay información suficiente sobre las condiciones en las que fueron transportados o conservados.

Por esta razón, la entidad recomendó a los consumidores no comprar productos cosméticos que no cuenten con la respectiva autorización sanitaria y tener especial cuidado con aquellos que son ofrecidos a través de redes sociales, páginas web u otros canales de venta.



Para las personas que actualmente estén utilizando la mascarilla Glam Hair By Brenda Bio, el llamado es a suspender inmediatamente su uso. Además, el Invima pidió reportar a través de su página web los establecimientos, cuentas o personas que estén distribuyendo o comercializando el producto.

La entidad también recordó que los consumidores pueden verificar si un cosmético cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria antes de comprarlo, mediante la página web del Invima, en la sección de Servicios en Línea – Consulta Registro Sanitario.