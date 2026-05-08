Alerta global de la OMS: detectan partículas metálicas en tres medicamentos usados en hospitales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sanitaria global tras detectar partículas metálicas potencialmente letales en tres productos inyectables fabricados en Irlanda y distribuidos en varios países: Accupaque, Omnipaque y Visipaque.

Según informó la OMS, determinados lotes de estos medios de contraste yodados —utilizados por vía intravenosa para facilitar estudios diagnósticos como escáneres, radiografías vasculares y otros procedimientos médicos— presentan partículas metálicas adheridas o incrustadas en la superficie interna de los envases. En al menos un caso, las partículas fueron halladas flotando dentro del producto.

La agencia sanitaria advirtió que, si estas partículas sólidas ingresan accidentalmente al torrente sanguíneo, podrían obstruir pequeños vasos sanguíneos y provocar complicaciones graves como dificultad respiratoria, embolias pulmonares, ictus, reacciones inflamatorias, daño orgánico e incluso fallos multiorgánicos o la muerte.

La OMS aclaró que los productos potencialmente afectados corresponden únicamente a algunos lotes en envases de propileno de 100 mililitros, y no a las presentaciones en recipientes de vidrio comercializadas por la fabricante GE HealthCare Ireland Limited.



Estos productos médicos se distribuyen principalmente en hospitales y centros especializados en radiología, cardiología y cirugía vascular.

Ante la alerta, la OMS pidió a las autoridades regulatorias y a los centros sanitarios rastrear inmediatamente la posible presencia de los lotes contaminados y reforzar los controles de seguridad.

Asimismo, recomendó a los pacientes reportar cualquier efecto adverso o síntoma inusual tras la administración de estos inyectables.

Esta es la segunda alerta sanitaria por productos médicos emitida por la OMS en lo que va de 2026.

