OMS dice que no hay razones para que el brote de hantavirus se convierta en una epidemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero de expediciones se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

Hantavirus. Foto: Freepik

Además, la Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que espera que el brote de hantavirus detectado en un crucero sea "limitado" siempre que se implementen medidas de salud pública.



"Creemos que este será un brote limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países", señaló el director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la organización, Abdi Rahman Mahamud.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.

"Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho", recordó.

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"Si seguimos las medidas de salud pública y aplicamos las lecciones aprendidas en Argentina sobre rastreo de contactos y aislamiento, que se han compartido con todos los países, podemos romper la cadena de transmisión", agregó el experto.