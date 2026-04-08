Alerta por aumento de casos de varicela en Colombia: estos son los síntomas que no debe ignorar

El sistema de vigilancia en salud pública en Colombia encendió las alertas tras confirmar un incremento en los casos de varicela durante lo corrido de 2026.

Aunque las autoridades han sido claras en señalar que no se trata de una epidemia, sí existe preocupación por el comportamiento al alza de esta enfermedad altamente contagiosa en varias regiones del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 12 (28 de marzo), los casos pasaron de 4.981 en 2025 a 5.709 en 2026, lo que representa un aumento del 15 %. Este incremento ha sido más evidente en algunas zonas del territorio nacional, donde los contagios se han duplicado o crecido de forma significativa.



Regiones donde más crecen los contagios de varicela

El aumento de la Varicela no ha sido uniforme, pero sí preocupante en varias regiones del país:



Santander, Colombia: pasó de 113 a 270 casos (138,9 % más)

pasó de 113 a 270 casos (138,9 % más) Norte de Santander, Colombia: pasó de 184 a 390 casos (111,9 % más)

pasó de 184 a 390 casos (111,9 % más) Antioquia, Colombia: pasó de 482 a 593 casos (23 % más)

pasó de 482 a 593 casos (23 % más) Bogotá: pasó de 970 a 1.075 casos (10,8 % más)

pasó de 970 a 1.075 casos (10,8 % más) Cundinamarca, Colombia: pasó de 453 a 488 casos (7,7 % más)

Este panorama refleja una circulación activa del virus en distintas zonas del país, especialmente en regiones con alta densidad poblacional y movilidad constante.

Blu Radio. Brote de varicela. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Síntomas de la varicela que no debe ignorar

Los especialistas insisten en que la identificación temprana es clave para evitar complicaciones y reducir el riesgo de contagio. La enfermedad suele iniciar con signos generales que pueden confundirse con un resfriado o una infección viral común.



Fiebre , que puede ser leve o alta

, que puede ser leve o alta Malestar general y cansancio intenso

y cansancio intenso Pérdida del apetito

Aparición de erupciones rojas en la piel

Evolución de las lesiones a ampollas con líquido

Formación de costras en la fase final

En caso de presentar síntomas más severos como fiebre persistente, somnolencia excesiva, dificultad para respirar, vómito o lesiones con signos de infección, los médicos recomiendan acudir de inmediato a consulta.



Por qué preocupa el aumento de casos

Aunque el comportamiento no representa una emergencia sanitaria, sí ha generado atención por parte de expertos en salud pública. La magíster en Administración de Salud, Patricia Tacuma, explicó que este incremento podría estar asociado a factores como la acumulación de población susceptible después de la pandemia, esquemas de vacunación incompletos y el mayor contacto en entornos escolares.



También advirtió que la estacionalidad juega un papel importante, ya que la Varicela suele presentar picos en ciertos meses del año, especialmente en abril.

A esto se suma la movilidad durante temporadas como Semana Santa, que puede favorecer la aparición de brotes localizados, aunque no necesariamente una expansión nacional del virus.



Transmisión y propagación rápida

La varicela se transmite con facilidad a través de gotas respiratorias al hablar, toser o estornudar, así como por contacto directo con las lesiones en la piel. Uno de los factores que más facilita su propagación es que una persona infectada puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas visibles.

En espacios cerrados como colegios, hogares o jardines infantiles, el riesgo de contagio puede ser extremadamente alto, lo que explica su rápida propagación en población infantil.

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Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la enfermedad. En Colombia, la vacuna contra la varicela está incluida en el esquema nacional y se aplica de manera gratuita.

El esquema contempla dos dosis: la primera al año de vida y la segunda a los 5 años. Con esta protección se reduce significativamente el riesgo de contagio y, en caso de infección, la enfermedad suele presentarse de forma más leve.