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Blu Radio  / Salud  / Alerta por aumento de casos de varicela en Colombia: estos son los síntomas que no debe ignorar

Alerta por aumento de casos de varicela en Colombia: estos son los síntomas que no debe ignorar

Colombia registra incremento de casos de varicela en varias regiones del país. Autoridades advierten sobre su alta transmisión y refuerzan llamado a la prevención.

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