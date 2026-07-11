Alerta por brote de infección que provoca "diarrea explosiva": ya suma más de 1.000 casos

Un brote de ciclosporiasis, una infección gastrointestinal causada por un parásito transmitido por alimentos que puede provocar "diarrea explosiva", mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido al aumento de casos registrados en las últimas semanas y a la dificultad para identificar el origen de la contaminación.

En Estados Unidos, 31 estados reportan casos de esta infección, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mientras que Michigan, en el norte del país, concentra uno de los principales focos del brote, con 1.562 casos reportados hasta el viernes, de acuerdo con funcionarios estatales.

Los CDC, la agencia de salud pública de Estados Unidos, informaron que, hasta el jueves, el brote había provocado decenas de hospitalizaciones, aunque no se han registrado víctimas mortales.

Las autoridades no han identificado la fuente exacta de la contaminación, que suele originarse en productos frescos. La detección se complica porque los síntomas aparecen tras un periodo de incubación relativamente largo.



Dolor de estómago. Suministrada.

En brotes anteriores, alimentos como ensaladas envasadas, cilantro, albahaca, frambuesas, guisantes y cebollines han estado vinculados a la ciclosporiasis.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse más de un mes y, aunque rara vez pone en riesgo la vida, puede provocar deshidratación.

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Las autoridades recomiendan lavar bien los productos frescos o cocinarlos, ya que temperaturas superiores a 70 ºC eliminan el parásito.

El seguimiento del brote también se ve afectado por diferencias en los sistemas de notificación entre estados, ya que algunos reportan casos confirmados y probables juntos, mientras que otros demoran la comunicación hasta cerrar las investigaciones.

"Hasta ahora, este año, múltiples estados han reportado un aumento de casos en las últimas dos semanas en comparación con el mismo período de 2025", señaló el CDC, que contabiliza 843 casos confirmados y tiene conocimiento de otros 1.500 en análisis.