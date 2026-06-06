Alertan por aumento de medicamentos falsificados: ya son más de 6.400 casos en el mundo

En el marco del Día Mundial contra la Falsificación de Medicamentos, expertos y organizaciones del sector salud encendieron las alarmas sobre el crecimiento sostenido de este delito, considerado hoy una de las amenazas más preocupantes para la seguridad de los pacientes y la confianza en los sistemas sanitarios.

Las cifras más recientes del Pharmaceutical Security Institute (PSI), correspondientes a 2024, evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con el organismo, durante el último año se registraron 6.424 incidentes relacionados con delitos farmacéuticos en el mundo. América Latina concentró 879 de esos casos y, en total, estuvieron involucrados 2.248 medicamentos diferentes.

Los hechos reportados no solo incluyen medicamentos falsificados. También abarcan desvío ilegal de productos, robos, adulteración, contrabando y ventas ilícitas a través de internet, una modalidad que ha encontrado terreno fértil gracias al auge del comercio electrónico.

Las consecuencias de este fenómeno trascienden a quienes consumen estos productos. Los medicamentos falsificados o de calidad inferior representan una causa prevenible de enfermedad y muerte, afectan a las familias, debilitan los sistemas de salud y deterioran la confianza de la ciudadanía en los tratamientos médicos y en quienes los prescriben.



Medicamentos // Foto: Unplash

Entre los riesgos más graves se encuentra el hecho de que estos productos pueden no tratar ni prevenir adecuadamente las enfermedades para las cuales fueron formulados. Además, contribuyen al aumento de la resistencia a los antimicrobianos, generan desperdicio de recursos económicos y asistenciales, y profundizan la desconfianza hacia los profesionales de la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido sobre el impacto socioeconómico de esta problemática. Según la entidad, la circulación de medicamentos falsificados incrementa los gastos tanto para los pacientes como para los sistemas nacionales de salud y contribuye a la pérdida de productividad.

Publicidad

El riesgo es aún mayor en regiones donde el acceso a medicamentos seguros es limitado. Se estima que cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso adecuado a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y otros productos esenciales, situación que facilita la expansión de mercados ilegales.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es que ningún tipo de medicamento está exento de ser falsificado. Tanto productos innovadores como genéricos pueden ser objeto de este delito, desde costosos tratamientos contra el cáncer hasta medicamentos de uso cotidiano para aliviar el dolor.

Frente a este panorama, desde la industria farmacéutica insisten en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional.

Medicamentos sin registro Invima pueden causar daños a la salud Foto: Grok

Publicidad

“Desde Pfizer promovemos una campaña que hemos denominado No Fake for Health’s Sake, bajo nuestro compromiso con la seguridad de los pacientes y la integridad de los medicamentos frente a una creciente amenaza global: la falsificación, el desvío y el comercio ilícito de productos farmacéuticos”, afirmó Caroline Gabriel, directora de Global Security Investigations para Sudamérica en Pfizer.

La directiva recordó que, según la OMS, aproximadamente uno de cada diez medicamentos en países de ingresos bajos y medios es subestándar o falsificado.

“Estos productos pueden carecer de principio activo, contener sustancias peligrosas o no cumplir con estándares básicos de calidad y seguridad, además de estar frecuentemente vinculados a redes de crimen organizado que debilitan los sistemas de salud y la confianza de los ciudadanos”, advirtió Gabriel.

Ante esta situación, especialistas recomiendan a pacientes y profesionales verificar siempre que los medicamentos provengan de canales autorizados y denunciar cualquier práctica sospechosa.

“La solución requiere un enfoque intersectorial: fortalecer la regulación, promover la educación de los pacientes, garantizar canales seguros de acceso y fomentar la denuncia de prácticas ilegales”, agregó la representante de Pfizer.

Finalmente, Gabriel enfatizó que el combate contra este delito va mucho más allá de la protección de marcas o intereses comerciales. “Combatir el crimen farmacéutico no se trata solo de proteger marcas, sino fundamentalmente de proteger a los pacientes”, concluyó.