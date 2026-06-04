Sociedades científicas piden respuestas antes de implementar cambios en dispensación de medicamentos

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social aclarar diversos aspectos relacionados con la implementación de la Historia Clínica Electrónica Interoperable y el Resumen Digital de Atención, en el marco del proyecto de resolución que busca modificar la Resolución 1888 de 2025 para incorporar esta herramienta digital en los procesos de dispensación de medicamentos y tecnologías en salud.

A través de un derecho de petición, la organización pidió información sobre el estado real de avance de ambas plataformas, incluyendo los porcentajes de implementación, los mecanismos de medición utilizados, las pruebas realizadas, las herramientas disponibles y las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

Según la asociación, cualquier decisión regulatoria relacionada con estos mecanismos debe estar sustentada en una verificación previa de las capacidades tecnológicas de los diferentes actores del sistema de salud, entre ellos prestadores de servicios, operadores logísticos y gestores farmacéuticos.

Sistema de salud Foto: referencia, Meta IA

La ACSC también planteó la necesidad de conocer las estrategias previstas para las instituciones ubicadas en zonas con limitaciones de conectividad o infraestructura tecnológica. Además, solicitó detalles sobre los mecanismos de interoperabilidad, autenticación, cifrado, trazabilidad, disponibilidad tecnológica y gestión de incidentes que permitan garantizar la protección de los datos de los pacientes.



En el comunicado, la organización señaló que respalda los procesos de transformación digital del sector salud y el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicamentos y la protección de la información clínica. Sin embargo, advirtió que su implementación debe realizarse con garantías suficientes para evitar afectaciones en la prestación de los servicios.

La asociación también pidió que se contemplen planes de contingencia frente a posibles fallas masivas, caídas de los sistemas o dificultades en el cargue y trámite de la información. Según indicó, el objetivo es evitar que la puesta en marcha de estas herramientas genere barreras para la atención de los usuarios.

Finalmente, la ACSC informó que permanece a la espera de una respuesta de fondo por parte del Ministerio de Salud sobre las inquietudes planteadas en su solicitud.