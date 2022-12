Amaneció sin médicos la clínica Corpas por crisis en Medimás

Desde la tarde de este sábado los médicos generales de la clínica Jorge Piñeros Corpas, ubicada en la calle 104 con Autopista Norte en Bogotá, no asisten a sus turnos de trabajo debido a que muchos ni siquiera tienen para el pasaje; denuncian que hace más de dos meses y medio no reciben pago de Medimás, incluso desde abril ni siquiera cuentan con prestaciones sociales ni el pago de horas extras.

Vea también: SuperSalud no procederá con revocatoria ni distribución de pacientes de Medimás

Publicidad

La situación es crítica y los pacientes que llegan a urgencias han tenido que ser remitidos a otras clínicas y hospitales de la ciudad.

En diálogo con Blu Radio, la doctora Paola Ospina, médica general del hospital, reveló que incluso varios doctores no han podido recibir atención médica cuando se han enfermado porque no les han pagado: “Ni Medimás, ni Esimed nos dan la cara. Muchos de mis compañeros no han ido a trabajar porque ya no tienen dinero para hacerlo. Todos tenemos muchas deudas y uno no trabaja por placer.”

Para este martes 16 de octubre los funcionarios de la clínica harán un plantón frente a las instalaciones desde las 7:00 de la mañana para reclamar el pago de su trabajo.

Algunos médicos llegan en el transcurso de este domingo para continuar con la atención, pero hay algunos servicios que no está prestando la clínica por la difícil situación.