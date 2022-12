Así se adquiere un parche antiguayabo en Barranquilla

BLU Radio conoció la manera cómo se adquiere un parche antiguayabo en Barranquilla, la cual es tan fácil como llamar a los números de contacto que aparecen en los perfiles y cuentas de redes sociales para que le envíen el pedido a domicilio.

La unidad de este producto, que está en auge entre los jóvenes barranquilleros al aproximarse el Carnaval, cuesta $20.000, pero hay paquetes de $50.000, $80.000 y hasta $160.000 por diez parches.

Los denominados Party Pach se pusieron de moda en la Feria de Cali y ahora llegaron a Barranquilla. La publicidad lo muestra como un adhesivo que, según sus comercializadores anónimos, contiene "vitamina B que ayuda a descomponer el alcohol en el cuerpo”.

Lea también: "No sabemos qué tiene el parche antiguayabo, es un peligro usarlo": Invima

Según sus promotores, se trata de “una tecnología única de administración dérmica”, que se activa momentos después de pegarse el parche en la piel y, supuestamente, les permite a las personas consumir alcohol con la tranquilidad de que no amanecerán con guayabo. Sin embargo, un usuario nos contó que no le hizo efecto y perdió la plata.

“Salí con mis amigos a rumbear, me excedí en el trago pensando que no iba a tener guayabo, que iba a amanecer bien, pero fue todo lo contrario. Amanecí muy mal, el guayabo muy fuerte y por eso la verdad no lo recomendaría”, contó un joven.

El secretario de Salud de Barranquilla, Luis Alexander Moscoso, aseguró que están realizando operativos para descubrir de dónde viene y quiénes están comercializando este producto ilegal, para evitar que cause afectaciones en las personas, sobre todo, en esta temporada de Carnaval.

Hasta ahora no hay reporte de personas con problemas de salud, pero el Invima advierte que estos productos son ilegales porque no tienen registro sanitario, es decir, no han pasado por una revisión científica que verifique su calidad y podría ser riesgoso para quienes los usen.