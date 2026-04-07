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Blu Radio  / Salud  / Asmet Salud responde a denuncias por falta de pagos y anuncia avances en normalización laboral

Asmet Salud responde a denuncias por falta de pagos y anuncia avances en normalización laboral

Tras las denuncias del sindicato por retrasos salariales, Asmet Salud EPS aseguró que avanza en un plan de pagos y atribuyó las dificultades a restricciones financieras derivadas de medidas judiciales.

Asmet Salud responde a denuncias por falta de pagos y anuncia avances en normalización laboral
Asmet Salud responde a denuncias por falta de pagos y anuncia avances en normalización laboral
Foto: AFP, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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