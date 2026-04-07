Asmet Salud responde a denuncias por falta de pagos y anuncia avances en normalización laboral

Luego de las denuncias realizadas por el sindicato de trabajadores sobre retrasos en el pago de salarios, la EPS Asmet Salud EPS, actualmente intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, emitió un comunicado en el que asegura estar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

En el documento, la entidad informó que, en el marco de las gestiones para su estabilización financiera y operativa, ya se han realizado pagos correspondientes a compromisos laborales. Según explicó, estos avances hacen parte de un proceso progresivo orientado a la normalización de sus obligaciones administrativas.

La EPS también reconoció que la situación ha estado impactada por restricciones financieras derivadas de medidas judiciales sobre los recursos de la entidad, lo que habría dificultado el flujo regular de pagos a sus colaboradores.

Foto: Gobernación del Quindío.

Frente a este panorama, Asmet Salud reiteró su compromiso con los trabajadores y aseguró que continúa adelantando acciones para cumplir con sus obligaciones en el menor tiempo posible. Asimismo, indicó que mantiene abiertos los canales de diálogo institucional como parte de la búsqueda de soluciones.



Finalmente, la entidad sostuvo que trabaja para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población afiliada, en medio de la crisis que enfrenta.