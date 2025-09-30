Emergencia hospitalaria amenaza al Caquetá por millonaria deuda de EPS Asmet Salud

El caso más crítico lo enfrenta la Clínica Medilaser en Florencia, Caquetá, la IPS de mayor complejidad en el departamento, que reporta una deuda acumulada de 66.000 millones de pesos. Esta situación ya está generando sobrecarga en la atención de urgencias, cancelación de citas médicas y afectaciones en servicios especializados, según denunció la institución.

En diálogo con Blu Radio, la doctora Liliana de la Cruz Esparza, directora médica de la clínica, advirtió que “un colapso hospitalario podría enfrentar el Caquetá por el incumplimiento de pagos de Asmet Salud. En este momento hay remisiones que ya completan un mes de espera para acceder a un nivel de mayor complejidad, en especial pacientes oncológicos y una menor de edad”.

La crisis no solo compromete la continuidad de los tratamientos y procedimientos de alta complejidad, sino también el pago al talento humano en salud. Usuarios y pacientes afectados exigen respuestas inmediatas de la EPS más grande del departamento.

Este panorama, que se vive en Caquetá, también se replica en otras regiones del país, donde hospitales e IPS denuncian la misma situación de incumplimientos y deudas millonarias por parte de diferentes EPS, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios y la vida de miles de colombianos.