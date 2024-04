“Aún hay posibilidades de resucitar reforma a la salud”, dice mininterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en Mañanas Blu con Néstor Morales que la emisión de decretos es una forma de enfrentar la crisis en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la prevención y atención de enfermedades.

Los decretos, según dijo el funcionario, buscan establecer equipos médicos en el territorio, intensificar programas de prevención y reabrir centros de salud. Además, se busca garantizar que la atención en salud sea de calidad y accesible para todos los colombianos.

Sin embargo, el ministro también reconoció la importancia de una reforma a la saluda través del Congreso, que permita establecer una política pública sostenible en el tiempo y no a través de decretos.

En cuanto a la posibilidad de revivir la reforma a través de la apelación en el Congreso, Velasco explicó que es una opción contemplada en la Constitución y la ley. Si la plenaria del Senado acepta la apelación, se abriría un nuevo debate y se buscaría la aprobación de una reforma que enfrente los problemas de la salud en el país.

“Hay una probabilidad importante de que se mantengan mayorías para aprobar la reforma de la salud, pero evidentemente hay un trámite y en el trámite la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto. Cuando intervine después de su rechazo, reconocí ese resultado. Un senador del Pacto Histórico, dentro de los límites legales que permite el reglamento del Congreso, hace una apelación y esa apelación la definirá el propio Congreso. Nosotros seremos respetuosos de la decisión que tome”, dijo.

Además, Velasco manifestó que ese no es el único camino para revivir la reforma a la salud.

“Lo que yo quiero insistir es que a mí me parece que tenemos que recoger lo que muchos colombianos han dicho. Si se necesita una reforma a la salud, revisemos cuáles fueron los elementos centrales que llevaron a la Comisión Séptima a negar el proyecto. Revisemos cuáles son los argumentos que llevaron al Gobierno a presentar el proyecto a la Cámara a aprobar el proyecto y tratemos de hacer esa concertación. Yo soy de los que creen que cuando hay un problema y una sociedad tiene que enfrentarlos, no podemos cerrar las puertas. Es probable que lo que nosotros presentamos tengan elementos como evidentemente lo evidenciaron los miembros de la Comisión Séptima que no los convenciese y entonces tenemos que intentar hacer una concertación con ellos, que son la comisión experta en el Congreso, en esos temas. Y yo sí creo que el Gobierno debe insistir en la aprobación de una reforma que enfrente la crisis de la salud que vive buena parte de colombianos, que no todos”, puntualizó el ministro.

El ministro hizo una autocrítica en relación con la forma en que se planteó la reforma a la salud y reconoció que hubo errores en su construcción. Sin embargo, también destacó las virtudes del proyecto y la importancia de rescatar las fortalezas y superar los defectos en futuros debates.

En cuanto a las demandas y los cuestionamientos legales que podrían surgir debido a los decretos emitidos, como el del giro directo a hospitales y clínica, el ministro señaló que el Estado está preparado para enfrentar cualquier reclamación por parte de las empresas afectadas.