Bajó un 5% ocupación de las UCI en Barranquilla

Con 10.922 contagios por COVID-19 que se han confirmado sólo en Barranquilla y de estos, según el último reporte, 856 personas permanecen hospitalizadas por culpa del virus, se conoció que la ocupación de Ucis en la ciudad bajó.

El creciente número de casos de COVID-19 deja a la fecha solo el 15% de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos disponibles en la red pública y privada de Barranquilla, sin embargo, la cifra de ocupación bajó cinco puntos en comparación con la semana del 17 de junio donde alcanzó un 90%.

Ante este panorama, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, expresó que la cifra puede variar de manera significativa dependiendo de las recuperaciones y fallecimientos que, en el caso de mayores de 70 años, se ha disparado por enfermedades de base.

“Lo que está ocurriendo es que adultos mayores de 70 años con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica no controlados o, incluso, no diagnosticados, la infección llega en un huésped que no está bien en su estado de salud y realmente por eso se explica la mortalidad en mayores de 70 años”, detalló.

Barranquilla cuenta con 545 camas de UCI y se espera que en los próximos días se instalen 90 unidades más.

Hay que decir que de los 10.922 contagios confirmados con COVID-19 en Barranquilla, 3087 se han recuperado y 537 han fallecido.

