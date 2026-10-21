Bogotá ofrecerá evaluaciones neuropsicológicas gratuitas a personas de bajos recursos

Cerca de 38.000 personas en Bogotá reportaron haber recibido alguna vez un diagnóstico de deterioro cognitivo, demencia o alzhéimer, según información oficial del Distrito. Ante esta situación, el Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, ofrecerá evaluaciones neuropsicológicas gratuitas para personas que no cuentan con recursos suficientes para pagar este tipo de atención.

El servicio estará dirigido a niños, jóvenes y adultos que presenten alteraciones en la memoria, la atención, el lenguaje u otras funciones cognitivas, así como a personas con autismo, dificultades de aprendizaje y enfermedades neurodegenerativas. El acceso estará sujeto a la verificación de las condiciones económicas de cada solicitante y a la disponibilidad de cupos.

Publicidad

Las evaluaciones permitirán identificar las capacidades y dificultades de cada persona para orientar recomendaciones de apoyo en el hogar, los entornos educativos o el trabajo. El proceso comprenderá entre tres y cinco sesiones, de aproximadamente una hora cada una, a cargo de psicólogos que cursan estudios de posgrado en neuropsicología, bajo supervisión docente y profesional.

Al finalizar las sesiones, el equipo analizará los resultados y elaborará un informe que será entregado aproximadamente 15 días después del último encuentro. Este documento incluirá las conclusiones de la valoración y las recomendaciones correspondientes. Sin embargo, la evaluación neuropsicológica no reemplaza una consulta médica ni los exámenes adicionales que puedan ser necesarios para establecer un diagnóstico integral.



De acuerdo con las necesidades identificadas, los usuarios también podrán recibir orientación para sus familiares y cuidadores o acceder a procesos de rehabilitación neuropsicológica, cuando corresponda y según los servicios autorizados. En el caso de niños y adolescentes, los resultados pueden contribuir a establecer estrategias de apoyo para el aprendizaje, mientras que en personas con demencias pueden ayudar a afrontar los cambios cognitivos y conservar, durante el mayor tiempo posible, las capacidades que mantienen.

Para solicitar la atención gratuita, se tendrán en cuenta criterios como la clasificación en los grupos A, B y C del Sisbén y la pertenencia a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. También se evaluarán los ingresos familiares, la situación laboral y otras condiciones económicas para determinar si el solicitante puede asumir el costo de una atención particular.

Publicidad

Los interesados pueden comunicarse a través del WhatsApp 301 441 4017 o del correo electrónico cap.secretaria@usbbog.edu.co, donde recibirán información sobre los cupos disponibles y los documentos requeridos. Entre los soportes que podrían solicitarse están el documento de identidad, los recibos de servicios públicos, la clasificación del Sisbén, la historia clínica, la afiliación a la EPS y, cuando sea necesario, una remisión médica. Para los menores de edad, también se requerirán los datos y documentos de su acudiente.

La atención se prestará presencialmente en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, ubicada en la carrera 8H n.º 172-20, edificio Duns Scoto, tercer piso. El horario para resolver inquietudes y adelantar trámites será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde.