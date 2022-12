Cada cigarrillo tiene más de 150 sustancias cancerígenas: Liga contra el Cáncer

Como el ‘vicio del diablo’ cataloga Castro la adicción a la nicotina, por el severo daño que causa al organismo y lo difícil que es para los fumadores dejar ese hábito.

Castro hace mención a que cada cigarrillo posee más de 150 sustancias cancerígenas que el adicto introduce al organismo con cada aspirada.

“Cuando yo escuché el tema del cigarrillo electrónico me enteré que la industria tabacalera estaba detrás de ello. No he encontrado el primer estudio serio que demuestre que ese famoso cigarrillo electrónico ayude a dejar la adicción al tabaco”, aseguró.

“Los pulmones son uno de los órganos más delicados que tiene el organismo y al meterle directamente tabaco se están bombardeando sin tener en cuenta que son los que permiten el intercambio de oxígeno”, añadió.

Finalmente, Castro aseveró que lastimosamente cada vez son más las personas que inician a consumir cigarrillo desde temprana edad. “Es necesario que se prohíba la venta de cigarrillos a menores de edad, mantener los espacios libres de humo y aumentar los impuestos a las tabacaleras. Vamos a hacer todo lo posible por complicarle la vida a la industria tabacalera, que incluso es más poderosa que la de las armas”, arguyó.