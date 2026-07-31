Caspa y alopecia afectan a cientos de colombianos, según expertos

La caspa y la caída del cabello siguen siendo dos de las afecciones capilares más comunes entre los colombianos. Según la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (Asocolderma), entre el 25 % y el 30 % de la población presenta caspa, mientras que la alopecia afecta aproximadamente al 27 % de las personas.

Además, Colombia ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con mayor prevalencia de calvicie masculina, una condición que también afecta a tres de cada diez mujeres.

Ante estas cifras, La Poción, en alianza con un laboratorio en Brasil, realizó estudios clínicos y dermatológicos sobre sus líneas control caspa y crecimiento y anticaída.

Caspa Foto: referencia, Flow

De acuerdo con la compañía, las evaluaciones mostraron que, en parte de las participantes, los primeros resultados para el control de la caspa comenzaron a evidenciarse desde los siete días de uso. Asimismo, el estudio registró una reducción de la irritación y la picazón del cuero cabelludo bajo las condiciones establecidas durante la investigación.



¿Ají para la caída del cabello?

Las formulaciones evaluadas incluyen ingredientes como piroctona de olamina, ésteres de xilitol y extracto de Usnea barbata para el control de la caspa. En la línea de crecimiento y anticaída se emplean ingredientes como ají, jengibre y trébol rojo, seleccionados para favorecer un crecimiento saludable del cabello.



Según Angélica Quintero, cofundadora de La Poción, uno de los principales hallazgos fue confirmar que la constancia en las rutinas de cuidado capilar es clave para obtener resultados medibles.