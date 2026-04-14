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Blu Radio  / Salud  / Cierre de servicios de mediana y baja complejidad persiste en el país: UNIPS

Cierre de servicios de mediana y baja complejidad persiste en el país: UNIPS

La Unión de IPS reporta que durante el primer semestre de 2026 se mantiene la tendencia de cierre de servicios ambulatorios, mientras crecen las aperturas en alta complejidad, lo que impacta el acceso de los usuarios.

Más de 6.000 servicios de salud han cerrado en el primer semestre del año: Unips
Más de 6.000 servicios de salud han cerrado en el primer semestre del año: Unips
Foto: ImageFx
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El director de la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud, Jorge Toro, señaló que el país continúa registrando cierres de servicios de salud, especialmente en los niveles de mediana y baja complejidad, según un balance preliminar del primer semestre de 2026.

De acuerdo con la información recopilada por las secretarías territoriales de salud, la tendencia de cierres temporales se mantiene, afectando principalmente la atención ambulatoria. Esta situación limita el acceso directo de los usuarios a consultas en áreas básicas del sistema.

Sistema de salud en Colombia - referencia.jpg
Sistema de salud en Colombia - referencia //
Foto: AFP

Entre los servicios que han dejado de operar se encuentran consulta externa en psiquiatría, oftalmología y odontología, considerados fundamentales para la atención primaria. Según el reporte, la reducción de esta oferta estaría generando un aumento en la demanda de los servicios de urgencias.

En contraste, según el director, esto evidencia la apertura de servicios de alta complejidad, como salas de cirugía, ampliación de camas hospitalarias y fortalecimiento de subespecialidades en distintas regiones.

Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta
Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta
Foto: AFP, referencia

El directivo advirtió que esta dinámica genera un desbalance en la red de atención, al disminuir la capacidad de respuesta en los niveles básicos mientras crece la oferta especializada.

En cuanto a las regiones, indicó que los mayores cierres se concentran en Huila, Tolima, Cundinamarca y zonas apartadas del país, denominadas como territorios de difícil acceso.

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Sobre las causas, explicó que los cierres responden a múltiples factores, entre ellos la situación financiera del sector, donde la cartera pendiente influye en la operación de los servicios.

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