Comer menos no siempre es suficiente: lo que debe saber sobre la proteína al bajar de peso

Bajar de peso implica mucho más que disminuir la cantidad de comida que se consume durante el día. La composición de la alimentación, el aporte de nutrientes y el mantenimiento de la masa muscular también son aspectos relevantes, especialmente para las personas que experimentan una reducción del apetito durante tratamientos médicos para la obesidad.

En este contexto, la proteína ocupa un lugar importante. Este nutriente participa en el mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo, incluidos los músculos, cuya conservación resulta fundamental para la fuerza y la movilidad. Por eso, cuando el objetivo es perder peso, no basta con prestar atención a las porciones: también es necesario revisar qué alimentos forman parte de la dieta.

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La conversación ha cobrado mayor relevancia con el aumento del interés por los medicamentos basados en GLP-1, utilizados bajo prescripción médica para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. Estos tratamientos han puesto el foco en un aspecto que puede pasar inadvertido durante el proceso: si una persona come menos, debe procurar que su alimentación siga cubriendo sus necesidades nutricionales.

El reto de mantener los músculos durante la pérdida de peso

La reducción del peso corporal puede implicar una disminución tanto de la grasa como de la masa muscular. Este último cambio merece atención porque los músculos no solo permiten realizar movimientos y actividades cotidianas, sino que también participan en diferentes procesos metabólicos.



Aumento de peso. Foto: Grok

Un consenso científico publicado en 2025 señaló la importancia de acompañar los tratamientos con medicamentos basados en GLP-1 con medidas nutricionales orientadas a cubrir los requerimientos del organismo y preservar la masa muscular.

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En ese propósito, consumir suficiente proteína y realizar ejercicios de fuerza adaptados a las condiciones de cada persona son dos elementos que pueden contribuir al mantenimiento muscular. La cantidad necesaria, sin embargo, depende de las características individuales y debe establecerse según las necesidades de cada paciente.

La proteína puede obtenerse de alimentos como huevos, pescado, pollo, carnes y leguminosas. Los lácteos también hacen parte de las alternativas disponibles y permiten sumar este nutriente a diferentes comidas.

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¿Qué cambia con los medicamentos basados en GLP-1?

El GLP-1 es una hormona producida naturalmente por el cuerpo que interviene en la regulación de la glucosa en la sangre y en los mecanismos relacionados con el hambre y la saciedad. Los medicamentos que imitan parte de su acción pueden ayudar a reducir el apetito y hacer que una persona se sienta satisfecha después de consumir una menor cantidad de comida.

Este efecto explica por qué la calidad nutricional de los alimentos adquiere especial importancia durante el tratamiento. Cuando las porciones disminuyen, resulta necesario prestar atención a los nutrientes que se están incorporando para evitar que la alimentación deje de responder a las necesidades del organismo.

La leche es una de las opciones que pueden contribuir a ese propósito. Su proteína se considera de alta calidad porque aporta aminoácidos esenciales, entre ellos la leucina, que participa en la síntesis de proteína muscular. Además, contiene calcio, un mineral necesario para mantener la salud de los huesos.

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Paola Yanquen, gerente de Asuntos Regulatorios Alimentarios de Alpina, explica que los cambios en el apetito hacen necesario prestar mayor atención al aporte nutricional de cada alimento.

“Cuando el apetito cambia, también tenemos que pensar de manera diferente en cómo nos nutrimos. Alimentos cotidianos como la leche pueden tener un papel relevante porque permiten incorporar proteína de alta calidad, calcio y otros nutrientes de una manera sencilla. El foco no está solamente en comer menos, sino en aprovechar nutricionalmente mejor cada elección”, señala.

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¿Qué alimentos pueden aportar proteína en porciones pequeñas?

Además de la leche, los yogures y los quesos pueden contribuir al consumo de proteína y aportar otros nutrientes, como fósforo y vitamina B12. Algunas variedades fortificadas también incluyen vitamina D.

Estos productos ofrecen diferentes posibilidades para incorporarlos a la alimentación diaria: la leche puede acompañar el desayuno, el yogur puede consumirse entre comidas y el queso puede utilizarse en diversas preparaciones. La elección debe tener en cuenta las preferencias personales, la composición nutricional de cada producto y los requerimientos individuales.

La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) incluye los lácteos entre las opciones contempladas en sus recomendaciones nutricionales para personas que reciben medicamentos basados en GLP-1.

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Por su parte, Yanquen indica que Alpina ha desarrollado alternativas como leches y yogures con mayor contenido de proteína, quesos y soluciones nutricionales especializadas para responder a distintas necesidades.

La pérdida de peso requiere considerar varios factores de manera conjunta. Una alimentación variada, con fuentes de proteína, frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales, ayuda a diversificar el aporte de nutrientes. A esto se suman una hidratación adecuada y la práctica regular de actividad física.

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En el caso de quienes reciben medicamentos para la obesidad o la diabetes, el acompañamiento de profesionales de la salud permite revisar sus necesidades nutricionales y ajustar las recomendaciones según sus condiciones particulares.

Por eso, el objetivo no debería centrarse exclusivamente en reducir las cantidades de comida. Mantener un aporte nutricional adecuado y cuidar la masa muscular también forman parte de las consideraciones que deben acompañar el proceso de pérdida de peso.