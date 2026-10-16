Médicos destinan parte de sus consultas a trámites administrativos y alertan por agotamiento laboral

La carga administrativa que enfrentan los médicos y otros trabajadores de la salud en Colombia está aumentando la presión sobre sus jornadas laborales y podría afectar el tiempo que dedican a los pacientes. Un estudio de Biofile, firma de tecnología en salud, estima que destinar cinco minutos adicionales por cada atención registrada representaría cerca de 270.000 horas de trabajo al mes, una cifra que evidencia la dimensión de las tareas que debe asumir el personal sanitario.

El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda, confirmó que existe una sobrecarga laboral asociada a los procedimientos administrativos y al registro detallado de cada atención. Según explicó, estas actividades se suman al estrés crónico que enfrentan los trabajadores de la salud y pueden dificultar el desarrollo de su labor asistencial.

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Marulanda señaló que, aunque el tiempo de consulta es limitado, los profesionales deben completar la historia clínica, registrar las fórmulas médicas, documentar los exámenes solicitados y consignar sus análisis. A esto se suman los procedimientos necesarios para facturar los servicios prestados.

El médico explicó que estas tareas pueden consumir cerca de cinco minutos de una consulta de 20 minutos, lo que dejaría alrededor de 15 minutos para atender directamente al paciente, de acuerdo con su estimación.



El estudio de Biofile advierte que la documentación pendiente puede extenderse hasta después de los turnos laborales, reduciendo los espacios de descanso. Frente a este panorama, Marulanda alertó sobre el riesgo de agotamiento profesional, conocido como burnout, que relacionó con el estrés laboral sostenido y la sobrecarga de trabajo.

El presidente del Colegio Médico Colombiano agregó que este problema no depende únicamente de las tareas administrativas, sino también de las condiciones de contratación y remuneración de los profesionales de la salud.

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Frente a las posibles soluciones, Marulanda aclaró que el diligenciamiento de las historias clínicas es necesario para proteger tanto al paciente como al profesional. Sin embargo, planteó que se deben mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un sistema único interoperable de información en salud.

Según explicó, una plataforma digital que permita compartir información clínica entre instituciones e incorpore herramientas de inteligencia artificial podría automatizar parte de los procedimientos administrativos y reducir el tiempo que los profesionales dedican a estas labores.