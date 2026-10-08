La dieta de la que casi no se habla y que según estudios alarga la vida y además adelgaza

La dieta nórdica saludable fue asociada con un menor riesgo de mortalidad en un estudio que analizó los datos de más de 64.000 adultos de mediana edad y mayores en Suecia. La investigación, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, examinó la relación entre este patrón alimentario y diferentes resultados de salud durante un periodo de 24 años.

De acuerdo con el análisis, las personas que seguían de manera más estricta una versión saludable de la dieta nórdica presentaban un 4 % menos de riesgo de morir por cualquier causa durante el periodo estudiado, en comparación con quienes seguían las recomendaciones generales de salud utilizadas como referencia.

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El trabajo no correspondió a un ensayo clínico, sino a un análisis estadístico diseñado para estudiar asociaciones relacionadas con efectos a largo plazo. Por ello, sus resultados muestran una relación entre el patrón de alimentación y la mortalidad, pero no establecen por sí mismos que la dieta sea la causa directa de una mayor longevidad.

¿Qué es la dieta nórdica?

La dieta nórdica está basada en alimentos tradicionalmente consumidos en países del norte de Europa, entre ellos Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Aunque comparte algunas características con la dieta mediterránea, incorpora productos y costumbres alimentarias propias de esta región.



El patrón da especial importancia a los alimentos de origen vegetal, los pescados grasos y diferentes verduras de raíz. También contempla cereales como la avena y el centeno, mientras que entre las frutas prioriza opciones como las manzanas y las peras.

Otro de sus rasgos es el uso del aceite de colza como una de las principales fuentes de grasa, en lugar del aceite de oliva que caracteriza a la alimentación mediterránea. De esta manera, la propuesta se adapta a los alimentos que tradicionalmente se producen y consumen en el norte europeo.

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¿Qué encontró el estudio sobre la mortalidad?

La investigación comparó diferentes patrones alimentarios para evaluar su relación con la salud a largo plazo. Entre los resultados más destacados apareció la asociación entre una mayor adherencia a una dieta nórdica saludable y una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa.

En términos estadísticos, el análisis calculó que quienes seguían este patrón de alimentación de manera estricta tenían un 4 % menos de riesgo de morir durante los 24 años de seguimiento frente al grupo utilizado como referencia.

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El estudio también examinó determinados subgrupos de participantes. Los resultados estimados de mortalidad fueron especialmente favorables entre una proporción algo mayor de mujeres y personas de más de 65 años que presentaban hipertensión y diabetes.

Sin embargo, los investigadores también identificaron diferencias en otras características de los participantes. Las personas que realizaban al menos dos horas de ejercicio semanal y aquellas con un menor consumo de alcohol estuvieron menos representadas entre algunos de los grupos analizados. Los propios autores señalaron que estos aspectos requieren comprobaciones adicionales mediante investigaciones futuras.

Una alternativa alimentaria adaptada al norte de Europa

Además de analizar los resultados de salud, el trabajo plantea la posibilidad de que la alimentación nórdica resulte particularmente práctica para las poblaciones del norte europeo. Una de las razones es la disponibilidad de muchos de sus ingredientes en la región.

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Los investigadores citados en el material consideran que este modelo puede resultar más sencillo de mantener para quienes viven en países del norte de Europa, debido a que numerosos alimentos que lo componen son conocidos, se cultivan localmente y forman parte de las costumbres de la zona.

La propuesta también está vinculada con el consumo de productos procedentes de áreas cercanas. Según los autores, esto puede favorecer la producción local y, potencialmente, generar ventajas desde el punto de vista ambiental.

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El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, amplía así la evidencia disponible sobre los patrones alimentarios asociados con la salud a largo plazo. En este caso, la dieta nórdica saludable aparece relacionada estadísticamente con una reducción del 4 % en el riesgo de mortalidad por cualquier causa a lo largo de 24 años, a partir de los datos recopilados de más de 64.000 adultos en Suecia.