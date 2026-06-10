Congreso da luz verde a ley que busca aumentar la donación de órganos en Colombia

Mientras miles de pacientes permanecen a la espera de un órgano que les permita mejorar su calidad de vida o continuar con tratamientos médicos, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley conocido como “55 Vidas”, una iniciativa que busca actualizar las reglas de donación y trasplante en Colombia y que ahora solo espera la sanción presidencial para entrar en vigencia.

La aprobación se produce en un contexto en el que 4.226 personas se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. La mayoría de los casos corresponde a pacientes que requieren un riñón, una demanda que ha venido creciendo durante los últimos años y que mantiene presión sobre el sistema nacional de donación.

Uno de los principales cambios de la nueva legislación es el reconocimiento de la muerte por parada circulatoria como criterio válido para la donación de órganos y tejidos. Con esta medida, el país amplía las posibilidades de obtención de órganos para trasplante, una alternativa que ya es utilizada en otros sistemas de salud y que busca responder a la brecha existente entre la oferta y la demanda.

La discusión de la iniciativa también puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan cientos de pacientes durante los años que permanecen en lista de espera. De acuerdo con datos citados durante el trámite legislativo, algunas personas han esperado más de una década por un trasplante, mientras que otras fallecen antes de recibir el órgano requerido.



EEUU enfrenta falta de médicos Foto: Unsplash

Además de actualizar la normatividad, la ley contempla medidas para fortalecer la coordinación entre hospitales, EPS e IPS involucradas en los procesos de donación y trasplante. También establece mecanismos de formación para el personal encargado de estas labores, fortalece los sistemas de información y promueve campañas permanentes para incentivar la cultura de la donación entre los ciudadanos.

Las cifras muestran la dimensión del desafío. Colombia registra actualmente 6,4 donantes por millón de habitantes, un indicador inferior al de varios países de la región y de Europa. Al mismo tiempo, la cantidad de pacientes en diálisis pasó de 26.525 en 2016 a 34.896 en 2021, reflejando el aumento de enfermedades que pueden derivar en la necesidad de un trasplante renal.

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Con la aprobación del proyecto, el debate se traslada ahora a la Casa de Nariño, donde se definirá la sanción presidencial de una norma que busca aumentar las oportunidades de donación y responder a una necesidad creciente dentro del sistema de salud colombiano.