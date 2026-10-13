Conseguir una cita con un especialista, el principal dolor de cabeza de los pacientes en Bogotá

Conseguir una cita médica con un especialista se ha convertido en una de las principales dificultades para los pacientes en Bogotá. Así lo advirtió la Personería de la ciudad, que reveló que el 38,45 % de las quejas ciudadanas relacionadas con la salud corresponde a las barreras y demoras para acceder a estas consultas. Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 7.933 solicitudes de ayuda por fallas en la atención, de las cuales 3.050 estuvieron relacionadas con las dificultades para conseguir una cita especializada.

La situación preocupa porque detrás de cada solicitud hay pacientes que necesitan atención médica y, en muchos casos, deben esperar largos periodos para recibir una valoración. Las especialidades con más dificultades para conseguir una cita son ortopedia y traumatología, con 548 casos; cardiología, con 456; oncología, con 403, y oftalmología, con 386.

Citas médicas. Fotografía de referencia tomada de el banco de imágenes gratis Magnific.

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Según la Personería, los problemas para conseguir atención especializada desplazaron a la falta de entrega de medicamentos, que ahora ocupa el tercer lugar entre las principales causas de inconformidad. Durante los primeros ocho meses del año, la Personería registró 2.253 quejas por este último motivo, equivalentes al 28,53 % del total de solicitudes recibidas.

Frente a este panorama, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, cuestionó que los ciudadanos tengan que esperar meses para acceder a una consulta que puede ser determinante para su calidad de vida e incluso para su supervivencia. Por eso, aseguró que la entidad mantiene la vigilancia sobre estos casos y activa los mecanismos necesarios para exigir respuestas.



El reporte también identificó cuáles son las EPS que recibieron más quejas durante agosto. Capital Salud encabezó la lista, con 246 reclamos, seguida de Famisanar, con 232; Nueva EPS, con 179; Sanitas, con 173; Compensar, con 155; Salud Total, con 83, y Sura, con 28.

Sin embargo, las cifras también permiten identificar qué tan frecuentes son las dificultades para conseguir especialistas entre las quejas de cada entidad. En Capital Salud, por ejemplo, 147 de los 246 reclamos estuvieron relacionados con este problema, lo que representa el 59,75 %. En Salud Total, las quejas por esta misma causa correspondieron al 55,42 %, mientras que en Sura representaron el 50 %.

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En las demás entidades, las dificultades para acceder a especialistas también tienen un peso importante: en Sanitas representan el 41,61 % de sus reclamos; en Compensar, el 38,70 %; en Famisanar, el 31,06 %, y en Nueva EPS, el 27,37 %.

Ante las constantes quejas, la Personería convocó a una reunión urgente con las EPS, las cuatro subredes de salud del Distrito y la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de buscar soluciones. Según el informe, Sanitas fue la única EPS que no asistió a esta convocatoria.

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Además, debido a la falta de respuestas efectivas para los ciudadanos, la entidad trasladó 923 casos a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se adelanten las investigaciones correspondientes. Otros 15 casos fueron enviados a los delegados de Asuntos Disciplinarios de la propia Personería.

La entidad anunció que continuará realizando reuniones de seguimiento y vigilando la atención en los centros hospitalarios para que las EPS cumplan con sus obligaciones. El objetivo es que los pacientes puedan recibir una atención oportuna y digna, sin que las largas esperas para conseguir una cita médica pongan en riesgo su bienestar.