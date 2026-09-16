¿Cuáles son los riesgos de los tratamientos y bloqueos hormonales en menores? Especialista explica

El médico Mario Angulo Mosquera, especialista en endocrinología pediátrica y exintegrante de la Fundación Valle de Lili, detalló en Mañanas Blu, el modelo de atención afirmativo de género implementado desde el año 2017 por un equipo multidisciplinario, diseñado para acompañar a los menores y a sus familias en cada etapa del proceso.

Un enfoque multidisciplinario frente a la incongruencia de género

La consulta especializada surge a partir de las inquietudes de familias cuyos hijos perciben o expresan comportamientos, gustos o formas de vestir que se distancian de su sexo biológico. Frente a este escenario, el doctor Angulo enfatizó que el manejo clínico no responde a la decisión aislada de un solo profesional, sino al trabajo conjunto de un equipo experimentado que guía a la familia.

Asimismo, el especialista aclaró que en la atención a pacientes pediátricos no se realiza ningún tipo de intervención quirúrgica.

En palabras del médico Angulo: "En este proceso de atención a estos pacientes, primer concepto que es muy importante resaltar, no se realiza ningún procedimiento quirúrgico, y segundo, el proceso de atención es un proceso muy organizado, pausado, largo de ir navegando con el paciente y su familia las distintas etapas y necesidades".



A lo largo de ocho años de labores desde finales de 2017, el equipo atendió a un total de 114 pacientes. Al comparar esta cifra con los aproximadamente 800 pacientes que recibe de forma mensual el Servicio de Endocrinología Pediátrica en la Fundación Valle de Lili, el doctor destacó la baja prevalencia de estos casos, señalando que "eso habla de lo raro que es la condición".

Edad de inicio y reversibilidad del bloqueo hormonal

El acompañamiento profesional y la guía familiar se brindan desde la primera infancia. Sin embargo, el inicio de los tratamientos farmacológicos con bloqueadores de pubertad se da únicamente cuando el paciente arranca su pubertad, lo cual sucede de manera aproximada a partir de los 9 años en adelante. Posteriormente, si la evolución del caso lo requiere, se evalúa el uso de hormonas cruzadas.

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Respecto a la reversibilidad de los tratamientos medicamentosos bajo guías de manejo del Ministerio de Salud e internacionales, el endocrinólogo pediátrico puntualizó que las primeras fases no dejan secuelas permanentes. Sobre este punto, explicó: "el tratamiento está construido de tal manera de que las primeras etapas son completamente reversibles. El bloqueo de pubertad es un tratamiento que busca precisamente eso, ganar tiempo para que la persona pueda ir avanzando en su proceso de construcción de su identidad".

El especialista añadió que si el paciente decide retornar a su ruta biológica, "el tratamiento se suspende y sus hormonas biológicas se despiertan sin ningún tipo de problema".

Por el contrario, el uso posterior de hormonas cruzadas puede conllevar aspectos permanentes, mientras que las intervenciones quirúrgicas son irreversibles y se aplican en la mayoría de edad.

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Diferenciación diagnóstica y la fase exploratoria de género

Angulo enfatizó que las exploraciones o preguntas sobre el género durante la niñez no desencadenan necesariamente un diagnóstico de incongruencia de género o una identidad transgénero. En muchos casos, los comportamientos corresponden a fases temporales o inquietudes que deben ser abordadas desde la psicología.

Al respecto, el médico detalló la metodología aplicada en la consulta: "nosotros construimos un concepto que era fase exploratoria de género y veíamos estos niños que efectivamente no tenían esa construcción clara de una entidad transgénero y los ayudábamos y los acompañábamos con un proceso psicológico para que pudieran resolver esas preguntas".

Escuche aquí la entrevista: