Colombia y otros 13 países tendrán nueva vía de acceso a medicamento contra el VIH

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la compañía biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences anunciaron este martes, 15 de septiembre, un acuerdo para acelerar el acceso en América Latina y el Caribe a una opción de profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH que se administra dos veces al año.

El convenio establece una vía regional coordinada mediante los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS. El objetivo es apoyar a los países en la adopción e implementación de esta alternativa de prevención de acción prolongada, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública.

El acuerdo abre una nueva vía de acceso para 14 países de la región que no estaban contemplados en los acuerdos de licencia voluntaria de Gilead para esta opción de PrEP.

La lista incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La nueva ruta complementará otros mecanismos de acceso existentes en América Latina y el Caribe.



La participación de la OPS permitirá aprovechar sus mecanismos regionales de coordinación y adquisición, mientras que Gilead aportará su estrategia de acceso al medicamento. De acuerdo con el comunicado, la combinación de estos mecanismos busca facilitar una ampliación sostenible de la prevención.

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El acuerdo se anuncia en un escenario en el que persisten desafíos para ampliar el acceso a herramientas de prevención. Según las cifras de la empresa estadounidense, las nuevas infecciones por VIH en América Latina y el Caribe aumentaron 13 % entre 2010 y 2024, mientras continúan las brechas en el uso de la PrEP.

Para la OPS, el desafío no está únicamente en desarrollar nuevas herramientas, sino en conseguir que efectivamente estén disponibles para las poblaciones que las necesitan.

El director de la organización, Jarbas Barbosa, señaló que las innovaciones en prevención solo pueden generar un impacto en salud pública cuando llegan a las personas que requieren estas alternativas. En ese sentido, indicó que el acuerdo busca reducir las brechas de acceso y ampliar las opciones de prevención disponibles para los países.

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Sin embargo, el acuerdo no significa que la nueva PrEP quede automáticamente disponible de la misma manera en todos los países. El documento señala que la adopción e implementación estarán lideradas por cada país, de acuerdo con sus prioridades nacionales y sus procesos correspondientes.

Gilead también informó que continúa explorando mecanismos de colaboración con Brasil para apoyar la posibilidad de producir localmente el medicamento y contribuir a los objetivos de acceso regional a largo plazo.