La sonrisa después del bullying: la historia de resiliencia de un joven de 16 años

A los 16 años, Yesid ya había aprendido a ocultar su sonrisa. Durante gran parte de su infancia y

adolescencia evitó reír a carcajadas, hablar demasiado e incluso aparecer en fotografías mostrando los dientes. Las manchas que cubrían su esmalte se convirtieron en el motivo de burlas constantes en el colegio y, con el tiempo, también en el origen de un silencio que fue creciendo junto a él.

Su historia llegó a una de las sedes de Clínicas Sonría de la mano de su madre, quien buscaba una respuesta para una condición que durante años fue confundida con falta de higiene. Sin embargo, el diagnóstico reveló una realidad distinta: Yesid presentaba fluorosis dental, una alteración en la formación del esmalte producida por la exposición excesiva al flúor u otros elementos durante el desarrollo de los dientes, y no por un descuido en su cuidado oral.

Detrás del motivo de consulta había mucho más que un problema estético. Había un adolescente que había aprendido a esconder una parte de sí mismo para evitar nuevas heridas.

Quienes lo conocieron durante el proceso clínico describen a Yesid como un joven sorprendentemente maduro para su edad. La vida le había impuesto responsabilidades tempranas y experiencias difíciles, pero también le había dado una capacidad de resiliencia que hoy marca su historia. A pesar de las inseguridades acumuladas durante años, nunca dejó de proyectar el deseo de salir adelante.



Las burlas habían dejado huellas profundas. Poco a poco dejó de sonreír con naturalidad, comenzó a cubrirse la boca al hablar y redujo los momentos en los que expresaba alegría sin reservas. Su autoestima se fue debilitando mientras las manchas en sus dientes seguían siendo interpretadas erróneamente por quienes desconocían el verdadero origen de la enfermedad.

El tratamiento de Sonría contra la fluorosis dental

Publicidad

Con una planificación personalizada, el equipo de especialistas en rehabilitación oral y estética dental diseñó un tratamiento basado en carillas en resina impresa de alta translucidez, un procedimiento mínimamente invasivo que permite mejorar la forma, el color y la proporción de los dientes preservando al máximo la estructura dental del paciente.

La tecnología utilizada representa uno de los avances más importantes en odontología restauradora. Mediante sistemas de impresión e inyección de cerámica de alta translucidez, es posible fabricar múltiples carillas con una precisión cercana a las 25 micras en cuestión de minutos, ofreciendo restauraciones altamente estéticas y resistentes que se adaptan de manera personalizada a cada sonrisa.

Sin embargo, el cambio más importante no ocurrió en el laboratorio ni en el sillón odontológico.

Publicidad

A medida que avanzaba el tratamiento, Yesid comenzó a recuperar gestos que llevaba años evitando. Volvió a sostener la mirada durante las conversaciones, dejó de cubrirse la boca al reír y permitió que su expresión reflejara una seguridad que había permanecido oculta detrás del miedo al juicio de los demás.

El caso de Yesi: antes y después del tratamiento con Sonría Sonría

Su caso demuestra que la salud oral también puede tener un impacto directo en el bienestar emocional de las personas, especialmente cuando las condiciones dentales han sido motivo de estigmatización desde la infancia. La recuperación de una sonrisa no siempre responde únicamente a un objetivo estético: en muchos pacientes representa la posibilidad de reconstruir la confianza y transformar la manera en que se relacionan con el mundo.

Historias como la de Yesid reflejan el propósito que impulsa el trabajo de Clínicas Sonría: acompañar procesos de recuperación integral donde la innovación odontológica y el cuidado humano se convierten en herramientas para devolver algo tan sencillo y poderoso como la libertad de sonreír.