Cuando preguntar y estar cerca evita tragedias

Las preguntas son un factor importante para evitar que las personas decidan sobre su vida. Continuar con ellas es una decisión que requiere un acompañamiento permanente. No se trata de estar aislados de los seres queridos ni de pensar que los expertos como los psiquiatras son ajenos y esquivos.

Esas son algunas conclusiones del Ministerio de Salud, en medio de labores de prevención donde el gran soporte es preguntar.

Cuando se revisan las cifras de Medicina Legal, es notorio un incremento de quienes toman la decisión de no seguir viviendo, pero el reto es llegar a cero.

¿Cómo los padres están acompañando a sus hijos? ¿Se está dedicando el tiempo necesario para compartir y conversar? ¿Las familias están dedicadas a desprenderse cada vez más y seguir rutinas donde el tiempo juntos es menor? ¿Cómo se están usando las redes sociales? ¿Creemos que no somos vulnerables y que todas nuestras decisiones son correctas?

Preguntas necesarias que no importa cuántas veces se hagan, pero que necesitan estar acompañadas de acciones porque, según los expertos, una sola de ellas puede salvar una vida.

“Rompamos un mito. La persona ya lo está pensando, ya está en una lucha interna ambivalente entre el deseo de vivir y el deseo de alejarse de la vida como algo doloroso. Cuando notas en una persona que está alejada, qué se está despidiendo, que de pronto dice “no valgo la pena, todo me sale mal”. Si le preguntas si ha pensado en hacerse algo, se abrirá una puerta y esa persona podrá pedir ayuda, urgente y profesional. Es una urgencia”, dijo el doctor Henry García Moncaleano, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

“Los niños hasta los 7 años ven la muerte como un tiquete de ida y vuelta, el niño no cae en cuenta que cuando uno muere, no vuelve. Lo otro es que estamos poniendo unas metas muy grandes en nuestros niños, estamos ‘aporreando’ la autoestima. De adultos podemos defendernos, pero cuando uno es niño es un golpe directo: matoneo, intimidación, violencia, unos papás que trabajan demasiado y de pronto no hablan”, agregó el doctor García.

Es justo ese otro caballo de batalla en el propósito de proteger la vida. Las decisiones van de la mano de ese acompañamiento que, de no ser cercano y con un buen trato hacia los niños, se puede convertir en un gran enemigo.

“La invitación hoy es a hacer preguntas que salvan vidas para identificar a quienes están pensando en acabarla y tenderles una mano de manera genuina, empática. Desde el sistema de salud está todo dispuesto para atenderlo, desde la línea territorial hay que buscar el apoyo con las líneas telefónicas y reconocer que es un tema de la familia, identificar a quienes tienen cambios de comportamiento, necesitamos que haya diálogo en el colegio, debemos acercarnos, muchachos que estén regalando cosas, que estén haciendo frases alusivas a despedidas”, manifestó el viceministro de Salud Pública, Iván Darío González.

