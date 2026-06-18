Defensores de la Salud alertan que crisis provocó migración de más de 13.000 profesionales

En medio de las discusiones sobre el futuro del sistema de salud colombiano, la organización Defensores de la Salud lanzó una nueva alerta sobre lo que considera una crisis humanitaria que ya afecta de manera directa a millones de ciudadanos. Durante el Foro de Salud de la ANDI, realizado en Cartagena, la vocera de la organización, Ángela Carrasquilla Roncayo, aseguró que el deterioro del sector se ha profundizado durante los últimos años y que las consecuencias son visibles tanto para los pacientes como para el talento humano en salud.

La organización, integrada por más de 9.000 profesionales del sector, nació con el propósito de defender el derecho fundamental a la salud y visibilizar las problemáticas que enfrentan quienes sostienen el sistema. Según Carrasquilla, en los últimos cuatro años se ha registrado el cierre de más de 920 instituciones y de más de 4.100 servicios de salud en todo el país, una situación que impacta con mayor severidad a las regiones apartadas donde, en muchos casos, existe un único prestador encargado de garantizar la atención médica.

Lo que observamos es un deterioro franco y progresivo del sistema. En territorios alejados, el cierre de un servicio o de una institución puede significar que los pacientes queden sin acceso oportuno a la atención, poniendo en riesgo sus vidas Afirmó.

La vocera también llamó la atención sobre la situación de los profesionales de la salud. Explicó que miles de trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, contratos por prestación de servicios y retrasos prolongados en el pago de sus honorarios. Según la organización, algunas instituciones acumulan deudas superiores a ocho meses con médicos, enfermeros y demás personal asistencial.

Esta situación habría provocado una creciente migración de talento humano. Defensores de la Salud estima que entre 13.000 y 19.000 profesionales han salido del país en busca de mejores oportunidades laborales en naciones como España y Chile.



“Son profesionales formados en Colombia que hoy se ven obligados a abandonar el país porque no encuentran condiciones dignas para ejercer su labor”, señaló Carrasquilla.

Frente a la relación con el Gobierno nacional, la dirigente afirmó que la comunicación con los profesionales del sector ha sido prácticamente inexistente y expresó su expectativa de que la próxima administración abra espacios de diálogo para construir soluciones conjuntas.

De cara al nuevo gobierno, la organización considera que uno de los principales desafíos será encontrar mecanismos para financiar el déficit que enfrenta el sistema y recuperar la sostenibilidad de la red hospitalaria. Además, insistió en que el debate debe trascender la identificación de problemas y enfocarse en propuestas concretas que permitan garantizar la atención de los pacientes y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

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La advertencia coincide con el reciente comunicado emitido por Defensores de la Salud, en el que la organización señaló que los casos registrados en Cartagena y Medellín evidencian el deterioro progresivo de la red hospitalaria del país. Para el movimiento, el cierre de servicios, las dificultades financieras de hospitales y clínicas y la incertidumbre laboral del talento humano representan señales de una crisis que requiere atención inmediata.

“Guardar silencio ya no es una opción”, concluyó la organización al reiterar su llamado a las autoridades para adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de la atención médica y la estabilidad del sistema de salud colombiano.