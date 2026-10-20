Deuda de $2,4 billones y caída patrimonial del FOMAG: advierten entes de control

La deuda del sistema de salud del magisterio asciende a 2,4 billones de pesos, con obligaciones que presentan una mora superior a los 180 días. Así lo señaló la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, durante el debate de control político que se desarrolla en la Comisión Séptima del Senado sobre la prestación de los servicios médicos para los docentes del país.

Según explicó la funcionaria, las auditorías realizadas evidenciaron dificultades en el cumplimiento de las obligaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), particularmente en la garantía de los servicios de salud y en las condiciones establecidas en la contratación de la red de prestadores.

Salud en Colombia. Foto: Universidad Nacional.

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Durante la sesión también se abordó la situación de los gestores farmacéuticos. De acuerdo con la información presentada, los gastos relacionados con estos operadores ascienden a 428.000 millones de pesos y actualmente hay 14 gestores vinculados al sistema. Sin embargo, algunos no han entregado la información requerida y, por esta razón, son objeto de acciones de inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes.

A las alertas sobre las deudas se sumó el balance financiero presentado por David Herrera, delegado del Ministerio de Hacienda, quien indicó que el patrimonio del FOMAG registró una caída de 2,6 billones de pesos entre 2024 y 2025. Este periodo coincide con la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro como un plan piloto de la reforma a la salud.



Por su parte, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, afirmó que el sistema de salud del magisterio no puede continuar bajo el modelo actual, ante la situación que enfrenta. La funcionaria también señaló que se han interpuesto siete acciones de tutela y que se solicitó al presidente Abelardo de la Espriella una auditoría forense para revisar posibles irregularidades y presuntos hechos de corrupción relacionados con el funcionamiento del FOMAG.