El desgarrador video de barranquillera en Ecuador clamando por un ventilador

Luego de haber tocado varias puertas de centros hospitalarios en Guayaquil, Ecuador, donde se encuentra viviendo hace 12 años, la barranquillera Laura Scandón acudió a las redes sociales para clamar por una ayuda para su padre, quien padece COVID-19 y en las últimas horas empezó a tener deficiencia respiratoria.

Publicidad



La grave situación de salud de su padre la llevó a enviar un mensaje en el que pide ayuda, incluso, a la Alcaldía de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico, pues la única opción que le dan es ver a su ser querido morir en su casa. Esto, por la carencia de camas en las unidades de cuidados intensivos y por la falta de un respiradores.

Lea también: Ya son más de 40.000 muertos en el mundo por pandemia de COVID-19, según OMS

“He enviado seis videos pidiendo ayuda, mi papá está muy mal, no he encontrado un sitio donde internarlo, no he encontrado un respirador artificial siquiera para tenerlo en casa, solo he conseguido un oxigeno que tardé dos días en conseguirlo. Me lo quieren sacar de la emergencia de la clínica porque dicen que no tienen UCI para mi papá y que realmente se va a morir ahí y que me lo lleve para mi casa”, relató angustiada la barranquillera.

Scandón afirma que son varios los miembros de su familia que están contagiados, pero su situación es estable.

Publicidad

“Mi esposo está en casa con COVID-19 también, pero como es más joven se encuentra más estable. Mi mamá está con un poco de tos, pero ella está bien, tengo un hijo de dos meses que no ha recibido las vacunas por esta situación”, continuó contando.

El mensaje llegó hasta el alcalde Jaime Pumarejo, quien a su vez hizo un llamado a la Cancillería de Colombia para que le brinden asistencia a su padre.

Publicidad

Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón; ella es de nuestra ciudad pero vive hace 12 años en Ecuador y nos dice que su padre se debate entre la vida y la muerte en Guayaquil. Hago llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia. pic.twitter.com/EGpl6NyFNJ — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 31, 2020